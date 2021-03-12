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深耕高雄　加工出口區啟動高雄軟體園區招商

記者黃守作／高雄報導

2021-03-12 19:19:19

▲經濟部加工出口區管理處舉辦投資高軟深耕高雄招商說明會，由該處處長楊伯耕(前排左2)主持。(圖／記者黃守作攝，2021.03.11)
▲經濟部加工出口區管理處舉辦投資高軟深耕高雄招商說明會，由該處處長楊伯耕(前排左2)主持。(圖／記者黃守作攝，2021.03.11)
經濟部加工出口區管理處於11日，在高雄軟體園區，舉辦投資高雄軟體園區深耕高雄招商說明會，吸引近80家資訊業者及新興科技企業廠商到場，評估投資進駐高雄軟體園區之可行性。
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加工出口區管理處投資高雄軟體園區深耕高雄招商說明會，是由該處處長楊伯耕主持，將投入逾新台幣50億元經費，啟動高雄軟體園區第二期開發計畫，預期增加投資額100億元、提高產值33億元、創造1500個就業機會。
▲加工出口區管理處處長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.03.11)
▲加工出口區管理處處長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.03.11)
加工出口區管理處處長楊伯耕在致詞時表示，該處為了瞭解潛在廠商的投資需求，乃舉辦此一投資高雄軟體園區深耕高雄招商說明會，會中介紹高雄軟體園區投資環境、高雄加工區前瞻智造新基地環境及高雄市投資優惠等，以吸引廠商投資，進駐高雄軟體園區。
▲經濟部加工出口區管理處展開招商的高雄軟體園區。(圖／記者黃守作攝，2021.03.11)
▲經濟部加工出口區管理處展開招商的高雄軟體園區。(圖／記者黃守作攝，2021.03.11)
楊伯耕指出，高雄軟體園區身處亞洲新灣區的核心地段，已形成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業群聚，目前園區廠商有319家，創造年產值約100億元，為南部知識型服務產業發展重鎮，該處為配合5G相關數位科技的應用需求量大增，滿足區域產業導入數位科技推動轉型發展之需求，乃啟動高雄軟體園區二期開發計畫，吸引資訊業者及新興科技企業進駐，以擴大南部數位科技產業群聚之規模。
楊伯耕進一步表示，高雄軟體園區擁有優質辦公環境、便捷地理位置，園區內有資策會、產學策進會、中山大學產發中心及工業局IC設計中心等研發單位進駐，擁有豐沛之產官學研能量，希望發揮1+1大於2的宣傳效益，引進投資商機，讓更多廠商投資進駐高雄軟體園區。
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