「台南賞花攻略」來了！網美敲碗三大仙境打卡景點

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報導，進入春天後百花齊放，全台都掀起一陣賞花潮，台南也不例外，除了在3~4月期間有木棉花、黃花風鈴木、蜀葵花等豐富的美景，5~6月更迎來阿勃勒、蓮花等盛開季節，成為國旅賞花的首選城市之一。

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台南公園每到春天都看得見成片成林的粉紅花海，目前正值盛開當中，粉紫色的花海不輸日本櫻花，成為最浪漫的打卡熱點，吸引大人小孩散步其中，更讓網美們拍照留念。

▲台南擁有眾多賞花熱點 (圖|Taipei Walker)

學甲光華里活動中心周邊的蜀葵田花名遠播，蜀葵因為生長高度可達1~2公尺又名「一丈紅」，今年的學甲蜀葵花文化季將在3月13日熱鬧開幕，比人還高的「蜀葵花迷宮」打造如童話故事一般場景，勢必再度掀起網美的打卡熱潮。

▲台南擁有眾多賞花熱點 (圖|Taipei Walker)

沿著新營往東山的南314道路(原南100)到北勢寮一帶可以見到一片片向日葵花田，充滿朝氣的模樣，讓人忍不住搶拍。東山區公所配合當地自行車道啟用，推出「花現東山尋寶趣」活動，在花海中隱藏各種謎題關卡，成功解開的遊客可以上東山區公所臉書粉絲專頁，貼文打卡並留言解答，有機會抽到精美東山龍眼乾禮盒。