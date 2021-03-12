綠美化環境 中鋼舉辦建廠50週年植樹減碳活動
記者黃守作／高雄報導
2021-03-12 22:00:00
中鋼公司於今(12)日植樹節上午，在高雄市小港區臨海二路鄰近中鋼第三冷軋工場的綠帶處，舉辦建廠50週年植樹減碳活動，共同種下喬木及灌木植栽，為高雄市的綠美化及環境減碳付諸實際行動。
中鋼公司建廠50週年植樹減碳活動，是由董事長翁朝棟率經理部門及一級主管與會，並邀中鋼企業工會理事長陳春生、監事會召集人許誌雄等人參與。中鋼公司董事長翁朝棟表示，節能減碳及環境保護是企業的社會責任，而該公司以追求永續發展為目標，該公司自建廠以來，即重視節能環保工作，環保投資金額累計至去(109)年底已達763億元，近期不僅持續加速重大環保改善工程，也設置中鋼節能減碳暨碳中和推動小組，謬力擘劃及執行相關減碳工作。此外，翁朝棟說，中鋼也響應政府植樹造林計畫，50年來在小港廠區及總部大樓周邊環境，累積種植了喬木約2萬株、灌木約208萬株，綠化總面積達48公頃，綠化率近8.5%，每年約可減量二氧化碳6,406噸。翁朝棟指出，該公司因綠化有成，廠區處處花木扶疏，綠意盎然，吸引了80多種留鳥及過境候鳥棲息，例如黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹及戴勝鳥等鳥種均曾曾在廠內現蹤，彷彿像是一座鳥語花香的鋼鐵森林，呈現出與一般工廠截然不同的景象。此外，中鋼身為高雄市在地企業，廠外綠化部分不僅認養中鋼路、中山路及高雄公園的植栽養護工程，也曾於八八風災過後深入六龜、甲仙等區進行植樹造林，種下希望的幼苗，為災後復育的土地貢獻心力。