巷仔內／才說無私當造王者 江啟臣用黨機器大內宣反傷己
記者余祥／特稿
2021-03-12 17:03:05｜2021-03-12 17:04:11
國民黨主席之爭白熱化，現任主席江啟臣日前以無私、要當造王者姿態宣布爭取連任，暗指其他潛在可能參選者都有角逐2024年總統大位私心，但才剛打著無私口號，近日國民黨外流一份全黨員民調卻讓江啟臣的私心露了餡。在藍白合後，又搞黨機器民調大內宣，一系列政治操作只是讓江啟臣更陷絕境。
國民黨主席將在7月改選，雖然現在檯面上只有一位參賽者，就是爭取連任的江啟臣，但私底下，各路人馬早就集結，檯面下角力也是暗潮洶湧，其中以前新北市長朱立倫參選的可能性最高，前高雄市長韓國瑜的動向也備受關注。江啟臣日前打著無私、要當造王者口號宣布爭取連任，就是在暗指過去國民黨2020年總統初選的紛擾都是來自於黨主席不中立、有私心，才導致國民黨分裂、2020年大選大敗苦果；更是以無私起手式，凸顯其他黨主席潛在對手包括朱立倫、韓國瑜、中廣董事長趙少康等人，都「有私心」角逐2024年總統大位。不過，無私的口號言猶在耳，近期國民黨卻流出一份黨主席選舉的黨員民調，該份民調顯示，若呈現一對一態勢，江啟臣無論對上哪位競爭對手，都會順利連任，若「三腳督」也僅小輸韓國瑜，這份民調一出，不但沒幫江啟臣加分，反讓黨內其他陣營勢力極為不滿，私下痛罵江啟臣當家鬧事、不顧選務中立、公器私用。江啟臣今日雖然強調，黨中央不可能去做黨主席相關的調查，選務中立是最基本的事，但江啟臣的否認恐怕難讓人信服。該份民調是以市話＋手機抽樣黨員，誰有黨員名冊？誰有黨員手機電話？就是江啟臣所在的國民黨中央。雖然過去黨內選舉，都會提供參選者黨員名冊，但版本都是黨員的市內電話，只有黨中央才有黨員的手機號碼。江啟臣以及黨中央幕僚要放出這份民調的私心其實不難揣測，日前江啟臣舉辦論壇不顧黨高層反對，找來台北市長柯文哲合體，被外界解讀藍白合，讓黨內炸鍋，江啟臣好不容易回穩的聲勢瞬間下滑，近期幾份媒體做的民調，結果又都顯示黨主席一戰朱立倫勝選機會高，而江啟臣都落後，江啟臣及黨中央幕僚焦慮可見一斑，才會使出「大內宣」想反轉頹勢。現任黨主席掌握黨機器本就有現任優勢，只是正因為江啟臣出身青壯世代，又打著改革國民黨的旗幟，黨內對他自然有不同的期待，但江啟臣嘴上說無私、要走不一樣的路，還是在國民黨主席選戰尚未開打、對手都還沒出爐之際，用了過去國民黨老人動用黨機器鬥爭他者的老路，如何能期待，若江啟臣連任，面對2022年地方選舉提名、2024年總統大選提名能真正公正、公平？國民黨能不分裂、團結對外？