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政院推房地合一2.0　朱立倫批：假打房真囤房

新頭殼newtalk

2021-03-12 17:40:14

▲ （圖／新頭殼）
▲ 前國民黨主席朱立倫批政院推出房地合一稅2.0，是「假打房、真囤房」。（圖／新頭殼）
行政院會昨日通過房地合一所得稅法修正草案，但未推囤房稅。前國民黨主席朱立倫今（12）日以「蔡統總的居住正義不見了」為題，在臉書發文痛批政院推出房地合一稅2.0，只是呼攏一下年輕人，「假打房、真囤房」。
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朱立倫表示，行政院號稱打房重手的房地合一稅2.0，重點只在延長持有的時間，避免短期炒作，其結果最多只是延長囤房時間到五年後再出售或過戶，以規避房地合一稅，他認為，這樣的版本對於目前的法人囤房，主要是金控及保險業根本沒有什麼影響，甚至反倒會增加囤房數量，「對於要買房的年輕朋友反而不利。」
對於行政院長蘇貞昌指「囤房稅的推動會造成租金上漲」的說法，朱立倫反駁「事實上出租的房屋是可以不課囤房稅的」，至於蘇說「祖產分配持分多間的問題」，朱也說明「囤房稅沒有針對持分的房屋。」
朱立倫反問蘇貞昌「院長應該知道囤房稅只針對『一個家庭含未成年子女持有四戶以上的房子』才算囤房」，所以父母為未成年子女準備的房屋不算囤房，打房的真正目標應該是指持有超過四戶以上且未出租的屋主，「看來蘇院長不是裝糊塗就是承受不了背後的壓力。」
朱立倫直言，行政院只是想推個房地合一稅2.0呼攏一下年輕人，假裝打房一下，而真正要囤房的企業或富豪們繼續囤房吧！蔡英文總統選舉時喊的最響亮的口號「居住正義」，就在這次的假打房、真囤房中不見了！
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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