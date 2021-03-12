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大林蒲遷村案生活機能條件佳　預定地前景可期

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-12 17:28:47

▲高雄市長陳其邁去年9月親向大林蒲居民說明草案並多次表達大林蒲遷村計畫將持續與當地居民溝通。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁去年9月親向大林蒲居民說明草案並多次表達大林蒲遷村計畫將持續與當地居民溝通。（圖／高雄市政府提供）
高雄市大林蒲明(13)日將舉辦遷村計畫書草案公布後首場說明會，除市長陳其邁與經濟部長王美花均將出席，共同解說計畫書內容，持續向民眾進行溝通外。高市府也釋出善意，以私有住商區土地，一坪換一坪的方式，讓利給居民，而遷村的預定地就緊臨學校、交通上也很方便，生活機能很優越。
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▲大林蒲遷村預定地鄰近大魯閣草衙道及五甲、桂林商圈，土地方正，交通及生活機能均完整。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲大林蒲遷村預定地鄰近大魯閣草衙道及五甲、桂林商圈，土地方正，交通及生活機能均完整。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高市府表示，目前遷村計畫書仍是草案，將充分聽取各方意見後，經大多數民眾認可後，才會報中央核定，進而作為執行依據，納入研議，市府將以最大誠意持續溝通、協商，讓大林蒲居民歡喜換新厝。
▲大林浦遷村預定地空拍合成圖。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲大林浦遷村預定地空拍合成圖。（圖／記者郭凱杰翻攝）
未來遷村預定地緊鄰大魯閣草衙道購物中心及五甲、桂林商圈，交通相當便利，5分鐘路程即可到達中山高、台88、捷運紅線及未來的捷運黃線，在生活環境、就學、幼兒照顧與醫療方面都來得非常周全。
陳其邁表示，期盼居民搬遷後，不僅確保財產受到保障，更能進而享有便利及優質的生活。這次計畫將以專案協議價購方式進行遷村，以保障居民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」，並增加弱勢照護配套方案，落實居住公平正義，同時也加碼規劃托幼、長照、教育、文化、交通等公共建設。
熟捻當地的房仲業者表示，安置地區包含鳳山區南成里、中民里、保安里及前鎮區明正里，該地區土地非常方正，週邊也有幾棟大樓興建中，附近有中崙國中、中崙國小及鳳翔國中、圖書館等，學區及學習環境相當完整。
房仲業者也指出，交通位置則靠近88快速道路及高速公路、小港機場，各方面機能具備，是相當不錯的地區。每坪市價約25萬元到35萬元不等，未來走勢更將趨上，相較於大林浦地區位於重工業地區，大型車輛頻繁進出相當危險，屬封閉型地區，相信居民搬遷到安置地區的條件會更好，到各地也較近。
目前居住於安置地區附近的民眾也表示，在這邊生活非常方便，到市區的時間只要15分鐘路程就可以到達，附近也有花市、市場，交通便利，到大寮、小港也是非常迅速，不用擔心小朋友上學問題。
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