大林蒲遷村案生活機能條件佳　預定地前景可期

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高市府表示，目前遷村計畫書仍是草案，將充分聽取各方意見後，經大多數民眾認可後，才會報中央核定，進而作為執行依據，納入研議，市府將以最大誠意持續溝通、協商，讓大林蒲居民歡喜換新厝。
未來遷村預定地緊鄰大魯閣草衙道購物中心及五甲、桂林商圈，交通相當便利，5分鐘路程即可到達中山高、台88、捷運紅線及未來的捷運黃線，在生活環境、就學、幼兒照顧與醫療方面都來得非常周全。陳其邁表示，期盼居民搬遷後，不僅確保財產受到保障，更能進而享有便利及優質的生活。這次計畫將以專案協議價購方式進行遷村，以保障居民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」，並增加弱勢照護配套方案，落實居住公平正義，同時也加碼規劃托幼、長照、教育、文化、交通等公共建設。熟捻當地的房仲業者表示，安置地區包含鳳山區南成里、中民里、保安里及前鎮區明正里，該地區土地非常方正，週邊也有幾棟大樓興建中，附近有中崙國中、中崙國小及鳳翔國中、圖書館等，學區及學習環境相當完整。房仲業者也指出，交通位置則靠近88快速道路及高速公路、小港機場，各方面機能具備，是相當不錯的地區。每坪市價約25萬元到35萬元不等，未來走勢更將趨上，相較於大林浦地區位於重工業地區，大型車輛頻繁進出相當危險，屬封閉型地區，相信居民搬遷到安置地區的條件會更好，到各地也較近。目前居住於安置地區附近的民眾也表示，在這邊生活非常方便，到市區的時間只要15分鐘路程就可以到達，附近也有花市、市場，交通便利，到大寮、小港也是非常迅速，不用擔心小朋友上學問題。