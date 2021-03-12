海巡東沙登檢貨輪 查獲市值破億大陸私菸
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-12 17:27:24
海巡單位3月6日下午在東沙島西方海域對多哥共和國籍雜貨輪「通航6 號」發動檢查，在船上大量太空袋，袋內均裝滿「紅塔山」等10款中國大陸製菸品，3月9日由海巡艦艇「高雄艦」戒護返回高雄港，清查船上共有中國大陸製菸品多達163萬7,200 包，換算市值高達新台幣1億1千萬餘元，全案後續交由高雄市財政局辦理裁罰事宜。
海巡署南部分署第五岸巡隊會同艦隊分署南部地區機動海巡隊、新北市警局刑事警察大隊、林口分局、高雄港務警察總隊刑事警察隊、警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊、台中市警局第一分局偵查隊、財政部關務署高雄關、桃園市政府財政局及高雄市政府財政局等單位，3月6日下午5時左右，在東沙島周邊海域對一艘多哥共和國籍雜貨輪「通航6號」發動檢查，登檢期間在船艙內發現大量太空袋，袋內均裝滿「紅塔山」等10款中國大陸製菸品。在3月9日上午9時許，「通航6號」由海巡艦艇「高雄艦」戒護返回高雄港，經海巡人員穿著防疫裝備對「通」船上2名中國大陸及10名緬甸籍等12員船員完成身份查驗，緬甸籍船長則表示該批菸品自柬埔寨載運出港後預計將運往臺灣，但並不清楚貨主是誰。「通航6號」船艙內共計查獲太空袋295袋，袋內裝有中國大陸製菸品多達163萬7,200包，換算市值高達新台幣1億1千萬餘元，然該批私菸經初步認定疑似偽冒品牌假菸，已由專案小組持續追查；海巡署南部分署第五岸巡隊表示，該批走私菸品未經相關檢驗，倘流入國內恐嚴重影響國人健康，也再次呼籲民眾如發現不法或有需要協助的地方，請隨時撥打海巡「118」服務專線。