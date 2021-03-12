警方與忠孝國小進行校園安全與危機處理演練
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-12 18:01:38
校園安全為警方重點工作之一，中市一分局昨(11)日與西區忠孝國小聯合舉辦「校園安全維護暨危機處理之演練」，藉此向校內師生們宣導當有可疑人士進入校園，如何將危險降到最低，並化解其危機。
「你在校內遇到陌生人，你要怎麼處理？」，偵查隊偵查佐吳治明首先向忠孝國小的師生提出這樣的問題，在場的學生們紛紛舉手表示「報告老師」、「逃走」、「大叫」…，吳偵查佐向師生表示若在上課時，有陌生人士闖入教室要威脅師生們的安全時，應利用教室出口進行學生逃生分流，立即連絡隔壁教室老師、訓導室主任，一起分工合作在最短的時間撥打110，讓警方可以立即到達逮捕。若是在非上課時間，學生們應配合學校之作息時間，避免落單，要結伴同行。為了讓忠孝國小師生們更有真實感，特別設計場景讓師生直接在教室裡演練，並且轄區警方立即到達現場，制伏並逮捕犯嫌，讓在場師生驚呼真是相當有臨場感。當中一名陳姓教師表示：「從來沒這麼緊張過，幸好有這次演練，要不然若遇到的時候一定手忙腳亂。」忠孝國小生教組長陳建弘特別與警一分局共同合作此次演練，特別感謝警一分局長期維護該校師生安全。也提到警方與學校長期以來保持高度暢通的聯繫管道，使得校園安全的互助互信機制能有效發揮，同時讓學生及家長對於轄區治安充滿信心。