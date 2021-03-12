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鳳山水資源中心獲認證　全國第一座水資源再生教育園區

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-12 20:50:00

▲鳳山水資源中心「水資源再生教育園區」今天由高市副市長林欽榮主持揭牌，是國內第一座水資源再生教育園區。（圖／水利局提供）
▲鳳山水資源中心「水資源再生教育園區」今天由高市副市長林欽榮主持揭牌，是國內第一座水資源再生教育園區。（圖／水利局提供）
鳳山水資源中心去年12月取得認證，成為國內第一座水資源再生教育園區，今（12）日由高雄市副市長林欽榮主持揭牌，林欽榮特別針對近日水情拉警報強調，高雄3月4日起暫停供水給台南是國家政策，不過高雄目前供水相較其他縣市仍充分。
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高市府水利局今天舉辦鳳山水資源中心認證揭牌儀式，由高雄市林欽榮副市長主持，邀請議員、里長及市民朋友共襄盛舉，共同推廣水資源環境教育，擴大環境教育服務範圍，落實水資源環境教育深耕每一個角落，達成環境教育永續發展的目標。
水利局表示，「鳳山水資源中心」為國內第一個以水資源再生為主題之教育園區，肩負著水資源教育使命。園區結合鄰近公園及河廊造景，並打造水科技環境教育館，串聯污水廠、再生水廠、濕地公園，使其兼具環保、景觀、生態、教育、休憩功能，擴大環境教育服務範圍。
水利局指出，「鳳山水資源中心」除了為國內第一個以水資源再生為主題之教育園區，同時每日產製4萬5000噸再生水提供給鄰近工業區使用，減量工業區使用自來水，為產業投資與民生用水做充足的準備。
水利局也強調，待今年底臨海水資源中心啟用，屆時可與鳳山水資源中心聯合供應近60％臨海工業區用水量。北高雄的岡橋汙水廠再生水廠也在評估，全市預計2025年的再生水供應達到日供應量14.5萬噸，屆時可以減輕供水壓力。
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