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軍方鎮壓示威日益嚴厲　英國建議公民離開緬甸

中央社

2021-03-13 05:47:14

▲緬甸軍方2月1日推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等文人政府最高領導人後，暴力不斷升溫，英國今天要求其公民離開緬甸，如果無法出境，建議他們留在家中不要外出。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸軍方2月1日推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等文人政府最高領導人後，暴力不斷升溫，英國今天要求其公民離開緬甸，如果無法出境，建議他們留在家中不要外出。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社仰光12日綜合外電報導）緬甸軍方2月1日推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等文人政府最高領導人後，暴力不斷升溫，英國今天要求其公民離開緬甸，如果無法出境，建議他們留在家中不要外出。
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緬甸軍政府對每日抗議活動的鎮壓日益嚴厲，根據聯合國緬甸人權調查員安德魯斯（Thomas Andrews），緬甸軍政府至少已殺害70人。
緬甸動亂不止，促使英國要求其公民離開緬甸，並警告，「自從軍政府奪權後，政治緊張和動亂處處可見，暴力也不斷升級」。
英國外交部表示：「除非有留下的迫切需要，否則外交、國協及發展事務部建議英國國民經由商業途徑離開緬甸。」
一週前，緬甸軍政府突襲新聞編輯室並撤銷若干媒體執照後，美聯社、「緬甸攝影通訊社」（MyanmarPhoto Agency）、「7日新聞」（7Day News）和貓頭鷹在線新聞（Zee Kwet Online）的4名記者以及1名自由投稿記者共5人，由於報導有關反政變示威的新聞，今天在緬甸法院遭正式起訴。
這5名記者上個月在仰光報導反政變示威新聞遭逮捕，被控「製造恐懼、散播假消息、直接或間接鼓動政府人員」。
緬甸軍政府上月修法，將這種罪名的最高刑罰由2年加重至3年。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1100312
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