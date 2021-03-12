葳格小六生多益考885分 超標實力贏過清華外文系畢業生

台中市葳格國際學校辦學國際化，學生從幼兒園到高中部實施一貫多元教學，尤其因應地球村世代，相當重視外國語文能力培育。最近，小學部六年級學生陳郁鈞，首次參加多益檢定，就因成績高達885分，獲得最高榮譽金色證書，程度已達台大外文系大一英文免修資格，更遠遠超越清華大學外文系畢業門檻─多益檢定750分，師生引以為榮。

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陳郁鈞自小就熱愛英文閱讀。據他表示，開啟他對英語學習狂熱的，是一本奇幻文學作品波西傑克森。當年他僅有5、6歲，尚未念小學，卻對書中主角波西傑克森在混血營五年生活及訓練的冒險故事，非常有興趣，幾乎可說是這本英文小說，開啟他對學習英文的狂熱精神。

個性開朗陽光的陳郁鈞，小小年紀，自信沈穩，說起話來條理分明。他說，喜歡掌控自己學習的主導權，父母也很尊重他。陳郁鈞是學霸，五育均衡發展，各科在班上都是名列前茅。而他最喜歡的是，課餘閱讀科幻、推理圖書，尤其對拉丁、希臘神話特別著迷。

▲葳格小六生陳郁鈞多益檢定885分 ，獲金色證書實力了得。（圖／葳格國際學校提供）

陳郁鈞說，波西傑克森就是希臘神話中的海神波塞頓兒子，也許受啟蒙書影響，才會偏愛西方神話文學。只是，他發現很多教材書或文學作品，經過翻譯後都失去原汁原味，不如自己閱讀原文來的精采，就是這股「想閱讀更多、想知道更多」執念，促使他不斷精進自己的外語實力。

陳郁鈞開心的說，首次參加多益檢定，只是想測試一下自己實力，很滿意能獲得885高分，並取得金色證書。葳格校長陳世銘對於陳郁鈞的求學態度很肯定，陳校長說，陳郁鈞不只英文程度已修到大學外文系畢業程度，他在各科表現也很傑出，是屬於學霸型的學生。

陳郁鈞分享他考試時解題快、狠、準心得，只要「抓住關鍵，解題速度就能快」，這有賴平時大量閱讀、廣泛吸取知識。他認為，葳格教學方式與一般學校不同，同樣的課程內容，不鼓勵死讀書，而是要求學生多思考。陳郁鈞認為，「思考就像充電器」，越廣泛思考，獲取的知識就會既深且廣，內化後自能提升自己實力。