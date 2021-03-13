中國修改香港選制 民進黨嚴厲譴責籲懸崖勒馬
新頭殼newtalk
2021-03-13 03:36:50｜2021-03-13 03:42:59
中國人大通過修改香港選舉制度，民進黨12日發出聲明表示，表達最嚴厲譴責與不滿，重申民主普選是香港人民的真正訴求與心聲，所謂「愛國者治港」的極權制度，不應強加在香港人民身上，呼籲北京懸崖勒馬。
民進黨發表聲明，對於中國人大恣意修改香港選舉制度一事表達最嚴厲譴責與不滿，不僅踐踏香港民主人權，更讓香港所謂「一國兩制」徹底被毀壞。這更凸顯，中共政權毫無實踐其對港人與國際承諾的意願，更明目張膽將這些承諾視如無物。如此極權霸道的行徑，既無法贏得國際社會尊敬，更非一個負責任的國家該有的作為。民進黨表示，中共政府片面毀棄對港人的承諾以及其與英國簽訂的中英聯合聲明，剝奪港人治港與一國兩制的作為，近年來已激起香港人民嚴重反彈，更爆發包括2014年雨傘運動、2019年反送中運動、乃至2020年反國安法抗爭。民進黨指出，國際社會，包括台灣在內，也都對近年中共鎮壓香港人民、大規模抓捕抗爭者、引國安法入罪、取消民選議員資格、乃至近日徹底破壞香港既存的選舉制度等等作為，表達嚴正的抗議。民進黨認為，中共政府的片面作為終將造成香港人民極大的反彈與國際社會最嚴厲的譴責，也贏得不了民心支持；呼籲北京懸崖勒馬，放棄對香港的無止盡的打壓，並還予香港人民應有的民主、自由、人權與基本尊嚴。民進黨重申，民主普選是香港人民的真正訴求與心聲，所謂「愛國者治港」的人民大會式的極權制度，不應強加在香港人民身上。面對中國對民主價值的脅迫，民進黨呼籲，朝野政黨應共同堅定捍衛台灣國家主權與民主自由，也呼籲朝野共同摒棄中共的「九二共識一國兩制」主張。同時，民進黨也呼籲國人持續關注香港，給予香港人民支持，政府也將持續給予香港人民必要與充分的人道支持。新聞來源為Newtalk 新頭殼