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義大利疫情再度告急！預計復活節全境進入紅色警戒

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-13 07:28:51

▲義大利總理德拉吉，12日對該國新冠疫情復燃一事提出警告。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利總理德拉吉，12日對該國新冠疫情復燃一事提出警告。（圖／美聯社／達志影像）
義大利的新冠肺炎疫情，近日又呈反彈之勢，其病歿人數在8日突破10萬大關，成為歐洲第2個死亡人數超過10萬的國家。義大利總理德拉吉(Mario Draghi)表示，必須採取行動遏止疫情，以防醫療體系崩潰。
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綜合《路透社》等外媒報導，身為當初首個爆發疫情的歐洲國家，義大利本週的感染率又較前一週上升了10％，官員發出警告，隨著傳染性高的新變種出現，情況正在惡化。
根據義大利衛生部長羅伯托·斯佩蘭薩(Roberto Speranza)週五批准的命令，義大利已有7個地區被歸為最高警戒的紅色區域，包括米蘭附近的倫巴底，以及羅馬附近的拉齊奧。這意味著從下週一開始，該國有約一半的地區面臨最嚴格的防疫限制；學校和非必要商店將關閉，只允許有工作必要、健康或緊急狀況的義大利人離開家。
德拉吉表示，在4月3日至5日的復活節週末，整個國家很有可能都進入紅色警戒；如果成真，這將是義大利連續第2年，被迫於復活節假期實施全國性封鎖。
自從13個月前發現該國的第一起病例以來，根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，義大利已有101564人死於新冠肺炎，週五又新增380例病逝、，近2萬7千起新病例。
目前義大利正在緊鑼密鼓的進行疫苗接種作業，當局希望能再將施打速度提升至目前的3倍。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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