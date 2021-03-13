北台稍涼、西半部多雲到晴 但下周六冷空氣南下要變冷
記者顏真真/台北報導
2021-03-13 08:30:01
受到東北季風影響，中央氣象局表示今（13）日北部、宜花氣溫會再涼一些，高溫19至22度，中南部及台東高溫約24至28度，東半部有局部短暫雨，另外中午之後新竹以南山區有局部短暫陣雨，其他西半部地區大多為多雲到晴，中南部地區及明日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。不過，下周六20日起至22日可能有另一波冷空氣南下影響，北部及東半部地區氣溫將下降，並有局部短暫雨。
氣象局指出，今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東半部地區有局部短暫雨，午後新竹以南山區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，今晨東部及東南部地區有局部較大雨勢發生的機率；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。今日北部、宜花氣溫會再涼一些，高溫19至22度，中南部及台東高溫約24至28度，夜裡清晨中部以北及宜蘭低溫15至17度，其他地區低溫19、20度；東半部有局部短暫雨，另外中午之後新竹以南山區有局部短暫陣雨，其他西半部地區大多為多雲到晴此外，東北風影響，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，海邊活動請注意安全。而中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，建議駕駛收聽廣播，留意CMS即時資訊，注意行車安全在空氣品質方面，根據環保署空氣品質預報資訊，今日受東北季風影響，北部地區位在迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物易累積；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；北部、宜蘭及花東空品區多為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區夜間擴散條件較差，局部地區可能達紅色警示等級。明日同樣受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面降雨以東半部局部短暫雨為主，北部其他地區雲量較多，中午之後新竹以南山區也有局部短暫陣雨。至於下周一至下周五（15日至19日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部為晴到多雲，而且西半部及金、馬易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多注意，建議駕駛收聽廣播，留意CMS即時資訊，注意行車安全。20至22日可能有另一波冷空氣南下影響，北部及東半部地區氣溫將下降，並有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。