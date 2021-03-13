可惡！印度13歲女遭警官子侵犯 父氣炸報警竟被撞死
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-13 08:14:53
印度由於種姓制度餘毒，以及男女性別不平等問題，至今仍有許多缺乏公義的事件傳出，受害者常常得不到應有的補償或正義，甚至還會遭受進一步迫害。印度坎普爾市(Kanpur)一名13歲少女，日前不幸被陌生男子侵犯，要報警時才發現其中一名加害人是警官的兒子，不但被威脅不能提出告訴，受害人的父親甚至在報案後突然被卡車撞死，讓家屬難以接受這只是單純的意外。
綜合印度媒體報導，13歲的受害人日前在田裡工作時，突然遭數名陌生男子拖進田裡侵犯，還被威脅不能洩漏此事，返家後因被家人察覺神色有異，才將自己的遭遇說出。氣炸的受害者父親隔天打算到警局報案時，赫然發現其中1名嫌犯亞達夫(Yadav)的父親是當地的警察；受害人一家還遭恐嚇、要求他們撤告，警方處理態度亦是相當消極。由於不捨女兒白白受害，少女的父親並未理會對方的警告，但不久後他帶著女兒到離家70公里的醫療中心做檢查時，竟遭一輛卡車高速撞上，送醫後宣告不治；由於事發太過突然，家屬痛批這全是警方的陰謀。少女父親過世後，當地民眾對一家人的遭遇非常不滿，紛紛上街抗議，政府除了承諾會賠償受害者家屬50萬盧比（新台幣約20萬）、部分土地，以及加速偵辦少女被侵犯的案件以外，也已逮捕了性侵加害者、卡車司機等人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110