美國婦人注射第2劑疫苗4天後亡 心肺等功能完全停止
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-13 09:03:08
新冠肺炎疫情持續，各國為民眾接種疫苗的作業也在緊鑼密鼓進行中，不過不良反應甚至死亡的個案也時有所聞，雖無法證明與疫苗有直接關聯，但多少也影響民眾信心。美國猶他州1名女子，在接種第2劑莫德納(Moderna)疫苗4天後死亡，家屬懷疑和疫苗有關，但法醫對此則表示難以證實。
綜合外媒報導，39歲女子的庫里爾(Kassidi Kurill)日前接種完整的2劑莫德納疫苗，打完第1劑時還沒問題，僅僅感覺手臂有點痠痛；但在注射完第2劑疫苗後不久，庫里爾就因心跳加快等症狀進入急診室。更糟的是，庫里爾在入院後開始嘔吐，驗血結果發現她肝功能不正常，隨後病情急速惡化，腎臟、心臟等重要器官的功能也接連停止，最終在入院後30小時去世。庫里爾的繼父表示，女兒生前沒有任何健康上的問題，懷疑是疫苗惹的禍，已同意為庫里爾的遺體進行檢驗；但猶他州首席法醫克里斯滕森(Erik Christensen)認為，除非有人接種疫苗後馬上出現過敏反應及死亡，否則要透過屍檢證明，死者過世與疫苗有關，是一件相當困難的事。
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