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批台農發　江啟臣諷：經營４年績效不如全民４天買鳳梨

記者余祥／台北報導

2021-03-13 10:22:04｜2021-03-13 10:22:15

國民黨主席江啟臣
▲國民黨主席江啟臣再批台農發銷售成績不如農委會4天疾呼買鳳梨的成績。（圖／記者余祥攝，2021.03.09）
中國大陸因為介殼蟲3月起暫停台灣鳳梨輸入，國民黨主席江啟臣昨日晚間在臉書指出，在全民支持農民下，幾天時間就達到4萬1687公噸的銷量，但事實上，4年前蔡英文政府就斥資2.5億，組建「台農發公司」宣示要外銷台灣農產，而這間公司在4年的銷售業績，居然不如農委會4天疾呼全民買鳳梨的銷售成績。
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江啟臣說，不但銷售成果不佳，還負債9469萬，淨值只剩1億3000萬元，實際上賠了超過3分之1，沒有為農民開拓市場，還造成虧損，國家投資的公司賠上的都是人民的納稅錢，4年繳出近乎死當的成績單， 農委會還要繼續浪費公帑？
江啟臣指出，民進黨宣稱要讓雞蛋不放在同一個籃子裡，分散風險，大家都認同，但根據農委會資料庫，從蔡英文上台開始，農產品出口大陸佔比就年年升高，在2018年達到最高點；2020年受疫情影響，出口大陸佔比下滑到20.7％，依然高於2016年的19.4％，按照此統計結果，形同民進黨正把更多的雞蛋放進同一個籃子。
江啟臣表示，要分散風險，請蔡政府拿出實際績效，否則只是蒙蔽自己，也無法說服國人。
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