NBA／菜鳥榜眼被罰坐板凳 柯爾：看看當年的柯瑞和格林
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-13 10:58:31
勇士菜鳥榜眼James Wiseman昨天只出賽12分，高效拿下14分7籃板，球評Kendrick Perkins力挺，向勇士主帥Steve Kerr喊話，要多給這位年輕人機會，不過Wiseman打替補是有原因的，Kerr也舉了勇士兩位當家Stephen Curry、Draymond Green的例子。
昨天勇士慘敗給快艇，Wiseman下半場才得到較多出賽機會，Kerr解釋，Wiseman忘記參加新冠肺炎檢測，導致錯過訓練和比賽，算是給他的小懲罰，Wiseman也向大家道歉，以後決不會再犯。Kerr也談到當年Curry和Green也是從替補打起，「在這個聯盟你必須證明自己，如果你想成為下一個Curry或Green，你必須去做他們做到的事。他們倆個在菜鳥球季也是打替補，即使是超級球星也要靠自己的本事來贏得尊重。」19歲的Wiseman本季位勇士出賽的27場比賽中，有17場是先發，也證明Kerr不是沒有給他機會，想要更多出賽時間得要自己把握，本季場均11.9分、6籃板，命中率52%。