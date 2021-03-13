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UBA／下周攻蛋！冠軍戰門票5分鐘掃光

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-13 11:08:02｜2021-03-13 11:08:06

▲109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將在3月20、21日於台北小巨蛋火熱開戰，闊別一年重新開放球迷入場觀賽，3月12日中午12點起於拓元售票系統開放索票。（圖／官方提供）
▲109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將在3月20、21日於台北小巨蛋火熱開戰，闊別一年重新開放球迷入場觀賽，索票5分鐘秒殺。（圖／官方提供）
109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將在3月20、21日再登臺北小巨蛋，連續第四年攻蛋，也是相隔一年重新迎接球迷入場，12日中午12點於拓元售票系統開放索票，引起搶票熱潮，3月21日冠軍戰場次門票更是在開搶5分鐘後就一位難求。
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決賽兩天賽事各拆為上、下半場，共分四個場次線上索票，每個帳號、每場次至多索取兩張票券，不同以往的索票機制規劃，除了落實場次間全場清場消毒作業，也期望藉此提供更多球迷入場觀賞比賽的機會。20日四場賽事依序為四強交叉對戰，21日上半場進行男女季軍賽，下半場即為此次索票最搶手的兩場冠軍決戰。
由於索票成功後，必須在3月14日23:59前至全台ibon機台領取實體票券，未於時限內領取視同放棄，為能提供更多實質進場觀賽機會，系統將進行清票，並於3月15日（一）中午12點再次開放線上索票，第一波未能成功索票的球迷，可持續關注相關消息。
此次決賽同樣提供多管道精彩直播，電視轉播由MOMOTV（75台，4K高畫質）與民視第一台（151台）共同播出；網路直播鎖定LINE TODAY， MOD則設有UBA專區，Hami Video提供LIVE的4D全視角體驗，賽事結束後還可立即透過YouTube SSUtv頻道觀看重播。此外，海外觀眾也能透過國際大學運動總會的OTT 平台「FISUtv」欣賞男女冠軍戰的英語轉播。
【109 UBA決賽賽程】賽前一小時開放入場
3/20 (六)
10:00 (女四強) 佛光大學vs.世新大學
12:00 (男四強) 健行科大vs.政治大學
> > >（進行全場清場）< < <
17:00 (女四強) 文化大學vs.臺灣師大
19:00 (男四強) 世新大學vs.義守大學
-
3/21 (日)
10:00 女季軍賽
12:00 男季軍賽
> > >（進行全場清場）< < <
17:00 女冠軍賽
19:00 男冠軍賽 
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