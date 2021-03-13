台帛旅遊泡泡擬團進團出 陳時中並點名這類人不適合參加
記者顏真真/台北報導
2021-03-13 11:18:11
台灣與帛琉的旅遊泡泡成團在即，衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日表示何時啟團由交通部進行相關作業，但目前規畫希望到那後用「團進團出」方式，盡量避免互相接觸，回來有14天主管健康管理，前5天是加強版自主健康管理，完成後要進行PCR檢測，但曾有高風險地區旅遊史的人不適合參加。
陳時中今日出席「第13屆台北國際中醫藥學術論壇」時指出，台帛旅遊泡泡何時成團由交通部進行相關作業，目前兩國新冠肺炎疫情相對低，尤其帛琉都是維持零確診，希望利用綠色通道確保雙方安全。他更透露，目前規畫當然在台灣要做好PCR檢測，有陰性證明才能夠啟程，希望到那邊後用「團進團出」方式，盡量避免互相接觸，回來後必須進行14天自主健康個管理，前5天是加強版自主健康管理，完成後要進行PCR檢測，確保大家玩得開心又安全，若有個案在當地確診，則會進行疫調。不過，陳時中說會要求在台灣居住過一段時間，不希望從國外回來，尤其高風險地區旅遊史的對象，也就是說，基本上有旅遊史的，在高風險地區有旅遊史的都不建議參加。而世界上除了中低、低風險國家之外，其餘都是屬於風險高的地區。
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