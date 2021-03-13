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非裔遭警壓頸致死　家屬與明尼阿波利斯市7.6億和解

中央社

2021-03-13 12:08:08

▲引發全球「黑命關天」（Black Lives Matter）反歧視示威的美國非裔男子佛洛伊德遭白人員警壓頸致死案，家屬與明尼阿波利斯市政府今天以2700萬美元達成民事和解。（圖／美聯社／達志影像）
▲引發全球「黑命關天」（Black Lives Matter）反歧視示威的美國非裔男子佛洛伊德遭白人員警壓頸致死案，家屬與明尼阿波利斯市政府今天以2700萬美元達成民事和解。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社明尼阿波利斯12日綜合外電報導）引發全球「黑命關天」（Black Lives Matter）反歧視示威的美國非裔男子佛洛伊德遭白人員警壓頸致死案，家屬與明尼阿波利斯市政府今天以2700萬美元達成民事和解。
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法新社報導，佛洛伊德（George Floyd）家屬的律師團發表聲明說：「2700萬美元（約7.6億新台幣）的和解金，就公民權不當致死類案件而言，是美國史上規模最大的審前和解協議。」
明尼蘇達州明尼阿波利斯市44歲的員警蕭文（Derek Chauvin）目前因為遭控謀殺與過失殺人罪受審。另3名警察陶杜（Tou Thao）、雷恩（Thomas Lane）與昆恩（J. Alexander Kueng）也因為涉案遭控罪名。
2020年5月25日，46歲的佛洛伊德疑似使用20美元偽鈔遭警方逮捕，過程中遭員警蕭文以膝蓋壓頸近9分鐘。警方不當執法過程遭路人拍攝後上傳網路，點燃全球怒火。
佛洛伊德家屬的律師克魯普（Ben Crump）說：「這個有史以來最大的不當致死案審前和解協議，傳達了一個有力的訊息，那就是黑人命也關天，警方必須終止對有色人種的暴行。」
佛洛伊德家屬去年7月在聯邦地區法院向明尼阿波利斯市提起聯邦訴訟，今天達成這項和解協議。
其中50萬美元（約1400萬新台幣）將用在提振明尼阿波利斯市佛洛伊德喪命的商業區。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100313
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