NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

宮鬥又有新戲？泰王偕后妃赴活動　英記者po座位照透端倪

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-13 11:45:46

▲長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾，近日又po出泰王與王后、貴妃一同出席活動的照片，引發網友討論。（圖／翻攝自Andrew MacGregor Marshall臉書）
▲長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾，近日又po出泰王與王后、貴妃一同出席活動的照片，引發網友討論。（圖／翻攝自Andrew MacGregor Marshall臉書）
泰國後宮的宮鬥戲碼一波接一波，王后蘇堤達(Suthida)和貴妃詩妮娜(Sineenat Wongvajirapakdi)之間的鬥爭一再被關注，就連站或坐的位置也有講究。長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)今天(13日)就又po出泰王與王后、貴妃一同出席活動的照片，引發網友討論，認為詩妮娜很可能在最近的宮鬥中又拔得頭籌，地位上升了一步。
我是廣告 請繼續往下閱讀
泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)近日出席一座新法院大樓的落成活動，帶了王后與貴妃一同出席，引起馬歇爾等人注意的是，穿著深藍色裙裝的詩妮娜，罕見的與國王、王后坐在一起，雖然座位稍稍後退了一點，但幾乎等於是平起平坐；馬歇爾的貼文顯示這個狀況相當耐人尋味，不排除泰王是藉此提升貴妃的地位。
不少泰國網友都在馬歇爾的貼文下留言，有人調侃王后的笑容看起來相當僵硬，也有人戲稱3人同行應該頗為尷尬，也有人對此不以為然，認為泰王不遵守法律和道德規範、不足以為人民表率。
而在馬歇爾貼出的當天其他照片中，也顯示詩妮娜對王后亦步亦趨，位子刻意往後站，似是表現出「不僭越」的形象。分析認為，泰王近期常帶貴妃一起曝光，有時甚至只單獨帶她參加活動，顯示他對貴妃有一定程度的重視，不過現任泰王處事風格多變、難以捉摸，從位置安排等細節便可看出，今天也許受寵些，但保不定明天是否還會一樣，在瞬息萬變的泰國後宮，高潮迭起的宮鬥劇情，看在外界眼中相當不可思議。
▲詩妮娜貴妃刻意站在王后身後，似是營造不僭越的形象。（圖／翻攝自Andrew
▲詩妮娜貴妃刻意站在王后身後，似是營造不僭越的形象。（圖／翻攝自Andrew MacGregor Marshall臉書）
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.43%88.57%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
70.12%29.88%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.75%94.25%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀