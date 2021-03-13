宮鬥又有新戲？泰王偕后妃赴活動 英記者po座位照透端倪
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-13 11:45:46
泰國後宮的宮鬥戲碼一波接一波，王后蘇堤達(Suthida)和貴妃詩妮娜(Sineenat Wongvajirapakdi)之間的鬥爭一再被關注，就連站或坐的位置也有講究。長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)今天(13日)就又po出泰王與王后、貴妃一同出席活動的照片，引發網友討論，認為詩妮娜很可能在最近的宮鬥中又拔得頭籌，地位上升了一步。
泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)近日出席一座新法院大樓的落成活動，帶了王后與貴妃一同出席，引起馬歇爾等人注意的是，穿著深藍色裙裝的詩妮娜，罕見的與國王、王后坐在一起，雖然座位稍稍後退了一點，但幾乎等於是平起平坐；馬歇爾的貼文顯示這個狀況相當耐人尋味，不排除泰王是藉此提升貴妃的地位。不少泰國網友都在馬歇爾的貼文下留言，有人調侃王后的笑容看起來相當僵硬，也有人戲稱3人同行應該頗為尷尬，也有人對此不以為然，認為泰王不遵守法律和道德規範、不足以為人民表率。而在馬歇爾貼出的當天其他照片中，也顯示詩妮娜對王后亦步亦趨，位子刻意往後站，似是表現出「不僭越」的形象。分析認為，泰王近期常帶貴妃一起曝光，有時甚至只單獨帶她參加活動，顯示他對貴妃有一定程度的重視，不過現任泰王處事風格多變、難以捉摸，從位置安排等細節便可看出，今天也許受寵些，但保不定明天是否還會一樣，在瞬息萬變的泰國後宮，高潮迭起的宮鬥劇情，看在外界眼中相當不可思議。