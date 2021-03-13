首場大林蒲遷村說明會 陳其邁：一定會有共識才搬
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-13 12:36:50
高市府今（13）日於大林蒲當地舉辦首場遷村計畫書說明會，陳其邁市長與經濟部長王美花親自出席，面對面溝通，陳其邁表示，目前計畫書仍是草案，各方意見都會納入研議向中央爭取最有利條件，若是3場說明會不夠，4場、5場自己也會親自和大家說明，一定會講到大家都有共識，歡喜甘願遷村換新厝。
市府2月5日公開大林蒲遷村安置計畫書（草案）後，已收到不少民眾意見反映及諮詢，當地里長更破天荒為此召開小港沿海六里里民大會，討論遷村計畫書內容，也提出不少遷村條件，希望政府納入計畫。市府與經濟部今日上午在大林蒲中油活動中心舉辦首場遷村計畫書說明會，在地議員也前往關切，居民提問踴躍；經濟部長王美花表示，說明會就是希望藉讓大家了解，最重要就是聽大家的意見，其邁市長也非常努力，持續和中央爭取相關預算，希望可以讓大家可以在依法、從優的這樣的架構下，可以來做好安置，經濟部會跟高雄市政府密切配合，這是一個很有意義的工作，畢竟規模這麼大很少碰到，很困難，但是如果能夠做成功，真的是對大家都是好的事情，之後的說明會若有需要，還會再到高雄和大家談談。陳其邁說，為了徹底解決大林蒲居民困境，讓鄉親跟下一代有好的生活與發展機會，市府與中央攜手合作，共同推動遷村工作，若是3場說明會仍不足，就會辦到第4、5場，繼續辦下去，直到大家都有共識為止，才來進行遷村的工作，畢竟這是大林蒲最重要的事情，遷村就是要讓大家歡喜搬新厝，用搬新家的心情，改善大林蒲人的生活環境，能住得更舒服。都發局長楊欽富在遷村計畫簡報時說明，大林蒲遷村總補償包含私有住商土地、私有非住商土地、地上物補償、法定補償及津貼，以及專案救濟及補貼五大項；其中，居民最關切的私有住商土地解決方案，創全國先例，採「一坪換一坪」方式專案協議價購，地主可依照自己的意願，從「土地方案」、「房屋方案」或「現金方案」中擇一協議價購，選擇對自己最有利的方案。說明會現場的大林蒲6里里長及里民，多針對一坪換一坪、安置費、空氣汙染賠償、照顧在地經濟弱勢民眾，以及希望無負債搬家，房子建好再搬家等問題提出疑問，里長主席張宇讚也建議市府能比照紅毛港文化園區，蓋一個大林蒲文化館，保留住大林蒲人的記憶，高雄市長陳其邁也說這個建議非常好，「我也同意」。陳其邁表示，市府以保障居民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」為原則，研擬遷村計畫，並增加多項弱勢照護配套方案，落實居住公平正義，同時也加碼規劃托幼、長照、教育、文化、交通等公共建設，讓大家搬遷後，除了財產可以受到保障外，更享有便利及優質的生活。陳其邁強調，大林蒲受到的汙染是政府對不起大家，關於遷村事宜，自己就是在地高雄人，一定會替在地的人想，也不會不做了就落跑，大家若有意見，一件一件慢慢說，大家一起來解決問題，方案可以一項一項來做比較，絕對會比過去紅毛港遷村優惠很多，也不會輸給桃園航空城，航空城公布是定案，現在大林蒲是公布草案，所以幾場的說明會會持續跟居民溝通，居民什麼意見，我們覺得合理，或者是說大家覺得這個方案對他們不利，也會來做調整。