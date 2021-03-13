震撼白牌機車市場？光陽Ionex 3.0與Gogoro互別苗頭

電動車熱潮席捲全球，就連電動機車市場也備受台灣民眾喜愛，不讓Gogoro專美於前，光陽近日公布，電動車系統「Ionex」將於18日在台北流行藝術中心舉辦發表會，以「全面超越（Total evolution）」為題，預期將推出革命性車款。更有業內人士透露，這場發表會可謂盛況空前，不僅比最早推出時的規模大20倍外，並推估至少會有兩款以上125c.c.級距的電動機車在台上市。

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Ionex自2018年推出迄今，已逾三年的時間，而Ionex 3.0的推出，在市場上早已有一些討論的風聲。由於日前因疫情升溫的關係，使得原訂1月份要登場的發表會，延至本月舉行。除了官方已先釋出預告片外，不少業內人士及車友分析，這次發表會的主軸除了無疑會是新的Ionex 3.0系統展示外，就連曾在2019米蘭車展亮相、媲美125c.c.級距的「i-One」車系（i-One X、i-One DX運動版）系列也可望登場。

本次發表會預期在電池續航力、資費以及造型上，都將有所突破。就如同光陽集團董事長柯勝峯提到，「我們要讓每個人都渴望購買電動機車。」在這個時間點推出發表會，格外引人關注。

據了解，去（2020）年11月的國際發表會上，光陽才剛宣布將於義大利生產「RevoNEX」電動機車，並發表兩段變速電動車F9的原型車，而2019年底的米蘭機車展，光陽更曾展出等同白牌125c.c.級距的i-One車系。專家預期，光陽將延續這股熱潮，讓Ionex 3.0無論是在馬力、續航力等，都比原先的系統大幅提升。對比不久前Gogoro VIVA MIX做出改版，頗有較勁的意味。

此外，也有專業人士推測，在這支前導的預告片中，以輕盈的方式擺放電池為示意，像是透露電池槽將做出改變，除了體積小、電量大會是一大賣點外，先前車友討論的換電系統公規問題，本週已有不少論壇、臉書社團有網友自主分享發現藍底白字的「IONEX」門市。此外，光陽表示，全台也已有重要的經銷商開始佈局。

預期在即將到來的IONEX 3.0發表會，光陽在新樣式的門市、能源櫃都已逐步到位的情況下，能迅速搶下電動機車市場的另一片天。

IONEX 3.0 【全面超越 TOTAL EVOLUTION】預告片