前國策顧問邱垂亮辭世 蔡英文表達感念不捨
記者胡宥心／台北報導
2021-03-13 13:19:11｜2021-03-13 13:52:13
前國策顧問邱垂亮教授於今（13）日於澳洲布里斯本衛斯理醫院辭世，享壽84歲。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，深摯感念邱垂亮畢生奉獻於台灣民主運動，以其崇隆的國際學術成就，屢屢為台灣在國際領域堅定發聲。
邱垂亮1938年出生於台灣苗栗縣公館鄉，畢業於台大外文系，獲美國加州州立大學博士。1971年起任澳洲昆士蘭大學政治系教授，執教40多年。並曾任美國史丹福大學胡佛中心客座研究員、加州州立大學客座教授。澳大利亞政治學會、亞洲學會、澳亞社會主義國家研究學會會員。他畢生關心台灣的民主自由，曾受聘為總統府國策顧問。邱垂亮曾媒體專欄撰文，專欄簡介中他這樣描述自己：「生於台灣苗栗鄉下，成長於台南山上，客家人，有原住民血統。台灣大學唸外文，想當文學家，不成，去美國改唸政治，專攻國際關係、政治文化和民主發展。拿到加州大學（河邊）博士後，在澳洲昆士蘭大學執教40多年，身在象牙塔，心在台灣和中國的民主化。寫了政論文章40載，還偶爾涉入台灣的政治事物，在澳洲為台灣發聲，爭取台灣的國際承認、生存空間。 」張惇涵表示，總統感念邱垂亮長年來作育英才無數，不僅致力於客家文化的傳承，更對促進台澳友好關係貢獻良多。更盼望邱垂亮的家屬節哀珍重，並責請外交部及駐處給予家屬必要的協助。雖然邱垂亮已離大家遠去，但相信，邱垂亮摯愛台灣的精神將永遠與大家同在。副總統賴清德也在臉書發文表示，邱垂亮驟逝是台灣重大損失，邱垂亮一生懷有客家人硬頸本色，以滿腹文采投身倡議民主改革之路，不畏艱難在國際間替台灣發聲、為民主自由奮鬥，心心念念都在為他所熱愛的土地拚搏，謝謝邱垂亮留給台灣後輩的精神。學者李筱峰也在臉書po出2019年與邱垂亮餐敘影片，他表示，每次邱老師回台灣，都會邀請彭明敏教授與一些晚輩學生朋友餐敘，這是他與邱老師最後相聚，邱垂亮是一名堅毅勇士，感謝台灣民主、獨立運動路上有他。