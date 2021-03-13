前國策顧問邱垂亮辭世 蔡英文表達感念不捨

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學者李筱峰也在臉書po出2019年與邱垂亮餐敘影片，他表示，每次邱老師回台灣，

都會邀請彭明敏教授與一些晚輩學生朋友餐敘，

這是他與邱老師最後相聚，邱垂亮是一名堅毅勇士，感謝台灣民主、獨立運動路上有他。