搶救生育率 藍委提修法：夫妻可協調１人領滿育嬰留停
記者余祥／台北報導
2021-03-13 13:40:26｜2021-03-13 13:40:37
搶救生育率，現行「育嬰留職津貼」明定雙薪家庭得合計請領1年的育嬰津貼，但國民黨立委萬美玲發現，夫妻只能各請領半年的限制，導致2009年開辦以來只有不到18.1%雙薪家庭領好領滿，提案修正「就業保險法」，增訂可由夫妻雙方協調1人單獨請領1年育嬰津貼，落實政府鼓勵生育的美意。
萬美玲認為，生育率低迷的主因在於嬰幼兒照顧不易，台灣趨勢以雙薪家庭為主流，但「育嬰留職停薪津貼」津貼開辦到去年底止，雙薪家庭請領僅有共13萬6476件，但父或母單一方請領高達61萬6958例，顯見現行法規無法落實政府鼓勵夫妻共同申請「育嬰留職停薪津貼」的美意。萬美玲說，政府規定夫妻雙方必須分開請領半年育嬰留停津貼，政策目標是讓男性也能肩負照顧小孩的責任，但統計顯示，10年多來平均只有17%男性請領育嬰留停津貼，不但沒能達成政策目標，還因為這樣的強制規定，讓原本能領到1年的育嬰留停津貼直接打對折。萬美玲認為，台灣面臨少子化國安危機，政策不該過於僵化，她將提案修正「就業保險法」第19條之2，除維持現行夫妻各請領半年的規定外，增訂可由夫妻雙方自行協調出一方，單獨請領一年的「育嬰留職停薪津貼」，讓雙薪家庭多一種選擇，紓緩育嬰壓力。