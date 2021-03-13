高雄遭批「慶記之都」 陳其邁：一個標準就是讓市民安心
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-13 13:54:22｜2021-03-13 14:02:39
高雄市近來發生多起槍擊案件，藍營更酸成「慶記之都」，對此高雄市警局則規劃「專案掃蕩」勤務，針對治安熱點強力掃蕩，高雄市長陳其邁強調「治安只有一個標準，就是要讓市民安心」，警察局長黃明昭與地檢署兩位檢察長拜會，大家共同合作，也達成犯罪嫌疑者持有槍枝者一律聲押共識。
高雄市長陳其邁說，市民的安心就是「治安」唯一的標準，警察局局長黃明昭也跟地檢署拜會兩位檢察長，要求說未來的這種改造槍枝制式手槍等追蹤溯源都必須能夠加強落實，尤其假如有槍枝部分也希望檢察長也指派專責檢察官，大家共同合作，犯罪嫌疑者持有槍枝者一律聲押，立法院也已經通過槍砲彈藥管制條例，對於改造槍枝刑責已經提高，高雄市政府也會跟警政署共同來大力掃蕩黑槍及溯源。陳其邁說，自己也作出四項指示：第一，針對改造槍枝制式手槍等，追蹤溯源都必須加強落實，警察局與高雄、橋頭地檢署檢察長達成共識，檢察署將指派專責檢察官，對於持槍犯罪嫌疑者一律聲押；第二，針對治安熱點，已請警察局局長，加強掃蕩犯罪與查察槍枝，增加見警率、臨檢與路檢，加強攔查，包括犯罪嫌疑人通緝犯或者是車內查核，全力落實。第三，派出所轄區內，有改造槍枝工廠或者是其他的地下工廠，要加強查察，藉由檢警調共同合作，減少黑槍的危害，立法院已經通過槍砲彈藥管制條例，提高改造槍枝刑責，在槍枝的溯源部分，高雄市政府也會跟警政署共同來大力掃蕩；第四，鼓勵追蹤溯源，員警肅槍專案查獲溯源，市府支持以破格晉升等方式鼓勵。警察局長黃明昭也宣示，高雄警方將全面加強肅槍溯源、針對高風險家暴對象落實查訪、採路檢與巡邏並行等方式提高見警率，另對於易滋事場所實施守望、特定營業場所採取強勢臨檢、掃蕩不良幫派組織等強力作為，期許所有高雄警戮力打擊不法、消彌暴力事件，共同為市民提供更安全的生活環境，打造高雄為宜居城市。