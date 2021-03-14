男星辦婚宴龍千玉當證婚人 張秀卿打破禁忌當伴娘
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-14 08:00:00
台語歌手吳俊宏昨（13）日晚間在高雄舉行婚宴，席開100桌，台語天后龍千玉首度當證婚人，張秀卿打破禁忌當伴娘，此外台語天王蔡小虎等23組歌手則輪番上台嗨唱。
吳俊宏的婚禮由蔡小虎領軍，謝金晶、朱海君、向蕙玲、陳隨意、謝宜君、唐儷、楊哲、陳思安等23組歌手輪番接力熱唱，而伴娘則有張秀卿、謝金晶、秀蘭瑪雅、賴慧如、蘇宥蓉與郭婷筠，伴郎許志豪、鄔兆邦、方順吉、阿文、東諺與邵大倫等六組伴娘伴郎華麗簇擁著，提到夢幻婚禮，吳俊宏透露，耗資約近500萬元，個性浪漫的他表示：「從小就幻想著有著不一樣的婚禮，因此這一生一次的婚宴，對我而言只能完美，因此婚宴與演唱會，都由我策畫主導，期望不是KTV而是真正的大型演唱會規格，好友們都叮嚀我要嚴格守住預算，但為了完美，豁出去了，反正目前已經超支了啦！」吳俊宏前年喜獲麟兒，而兒子的乾媽正是張秀卿，她笑說：「看到吳俊宏得子，更讓我燃起鬥志，我可是促成這對幸福伴侶的背後推手，他的老婆跟我老公是台南歸仁同鄉，巧的又是鄰居，也是我老公的學妹，每逢過年初二他們都視我家為第二個娘家，我很難跟這對夫妻沒關係耶，為了這場婚禮，我還幫忙跟飯店殺價，我有兩次的結婚經驗，不找我商量找誰呢！」