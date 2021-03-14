NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

男星辦婚宴龍千玉當證婚人　張秀卿打破禁忌當伴娘

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-14 08:00:00

吳俊宏舉辦婚禮。（圖／豪記唱片提供）
▲吳俊宏（左二）舉辦婚禮，龍千玉（左一）擔任證婚人、張秀卿（右一）當伴娘。（圖／豪記唱片提供）
台語歌手吳俊宏昨（13）日晚間在高雄舉行婚宴，席開100桌，台語天后龍千玉首度當證婚人，張秀卿打破禁忌當伴娘，此外台語天王蔡小虎等23組歌手則輪番上台嗨唱。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳俊宏的婚禮由蔡小虎領軍，謝金晶、朱海君、向蕙玲、陳隨意、謝宜君、唐儷、楊哲、陳思安等23組歌手輪番接力熱唱，而伴娘則有張秀卿、謝金晶、秀蘭瑪雅、賴慧如、蘇宥蓉與郭婷筠，伴郎許志豪、鄔兆邦、方順吉、阿文、東諺與邵大倫等六組伴娘伴郎華麗簇擁著，提到夢幻婚禮，吳俊宏透露，耗資約近500萬元，個性浪漫的他表示：「從小就幻想著有著不一樣的婚禮，因此這一生一次的婚宴，對我而言只能完美，因此婚宴與演唱會，都由我策畫主導，期望不是KTV而是真正的大型演唱會規格，好友們都叮嚀我要嚴格守住預算，但為了完美，豁出去了，反正目前已經超支了啦！」
▲吳俊宏舉辦婚禮。（圖／豪記唱片提供）
▲▼吳俊宏（上圖左、下圖左）舉辦婚禮。（圖／豪記唱片提供）
▲吳俊宏舉辦婚禮。（圖／豪記唱片提供）
吳俊宏前年喜獲麟兒，而兒子的乾媽正是張秀卿，她笑說：「看到吳俊宏得子，更讓我燃起鬥志，我可是促成這對幸福伴侶的背後推手，他的老婆跟我老公是台南歸仁同鄉，巧的又是鄰居，也是我老公的學妹，每逢過年初二他們都視我家為第二個娘家，我很難跟這對夫妻沒關係耶，為了這場婚禮，我還幫忙跟飯店殺價，我有兩次的結婚經驗，不找我商量找誰呢！」
 
關鍵字

NOW民調中心

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
你相信當事雙方，認為兩人是「分租」關係嗎？

你相信當事雙方，認為兩人是「分租」關係嗎？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.67%88.33%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
72%28%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.29%94.71%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀