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馬英九提以核養綠　綠營：馬任內能源不轉型卸任刷存在感

記者胡宥心／台北報導

2021-03-13 14:15:01

民進黨發言人簡舒培。
▲民進黨發言人簡舒培。（圖／記者丁上程攝, 2019.10.14）
馬英九前總統今（13）日主張「以核養綠」，並抨擊民進黨能源轉型，民進黨發言人簡舒培表示，馬前總統自己任內不努力發展綠能，導致台灣的發電能源必須仰賴燃煤跟核能發電，如今，民進黨政府努力推動能源轉型，「展綠、增氣、減煤、非核」，馬英九還要出來說這種不負責任的話，難道又只是想要刷存在感嗎？
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簡舒培指出，今年是311福島核災10週年，當大家都在反思核電可能帶來的災害與問題時，馬英九跟國民黨卻只會批評台灣的能源轉型政策，甚至還提出重啟核四。馬英九在總統任內，因為福島核災發生後，引發台灣反核民意高漲，以及無法處理核廢料的壓力，所以，在2014年宣布將核四封存，現在竟然說要重啟核四，是「暗頭食西瓜，半暝仔反症 」，也證明國民黨這一連串在公投議題上的操作，就是為了重啟核四鋪路。
簡舒培表示，民進黨最新民調，有超過七成以上的台灣人民支持台灣目前的能源轉型，更有高達八成以上的國人支持用綠電取代核電，加上台灣位於地震帶，核四周邊的斷層危害經過調查，也一一被確認，有超過七成的人不支持核四廠在耐震係數不足下重啟。在核四不安全、潛在風險不斷增加，以及核廢料沒有最終解決方案下，任何人提出核四重啟就是不負責任。
簡舒培強調，請國民黨先向台灣人民說清楚，馬英九主張要重啟核四，是不是江啟臣主席跟國民黨全黨也都支持重啟危險核四？根據民進黨該民調顯示，84.4％的台灣民眾贊成「重啟核四之前，應該先解決核廢料存放問題」。請馬英九先回答，是否願意把核廢料儲存場設在台北市文山區嗎？也請問江啟臣主席，願意把核廢料儲存場設在台中嗎？請國民黨負責任回應能源議題，不要只會一味反對能源轉型，卻始終提不出完整的能源政策，只想重啟危險核四。
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