台中文學獎得主出爐 瓦歷斯‧諾幹奪文學貢獻獎
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-13 14:41:57
第九屆台中文學獎得獎名單出爐！109年共收到來自海內外共1909件作品，創歷史紀錄，成長高達73%，最終由73人脫穎而出，其中文學貢獻獎由台中原住民作家瓦歷斯‧諾幹奪下。今(13)日市長盧秀燕出席頒獎典禮，感謝所有文人對台中文學的貢獻，希望台中因為文學更發光發熱。
盧秀燕表示，近代科技高度發展，也讓人開始反思文學危機，憂心文學沒落，台中文學獎已舉辦九屆，此次特別將總獎金提高至180萬元，並首次增設「古典詩」類別，收件數創歷史紀錄，高達1,909件作品，比起108年成長超過七成，可見各界重視，文學之路需要大家共同努力。台中原住民作家瓦歷斯‧諾幹表示，感謝第九屆台中文學獎評審委員及台中市政府將「文學貢獻獎」頒給他，說明台中市肯認他的文學，也肯認為苦難弱勢者書寫的文學精神，「台中市擁有一個偉大的文學傳統！」文化局表示，台中原住民作家瓦歷斯‧諾幹出生於和平區泰雅族Mihu部落，擅長以寫實手法書寫台中地區的自然風土，更以強烈的原住民自覺，思考原住民身份認同及文化處境；瓦歷斯‧諾幹創作文類有詩、散文、小說及報導文學等，創作質量兼具，獲獎無數，深具台灣文學代表性地位，實至名歸。文化局指出，第九屆台中文學獎最年長得獎者為現年70歲的曾元耀醫師，作品〈騎袂歹的跤踏車〉榮獲台語詩佳作，曾醫師55歲甫動筆寫詩，熟悉且感同身受罹患疾病的高齡族群，得獎詩作即以30多位抗癌勇士騎單車環島旅行的事蹟為題材；另外，年齡最小的得獎者分別是國高中職生閱讀心得國中組第一名黃子彧〈看見內在的光——《特別女生薩哈拉》讀後感〉及第三名洪馥廷〈《十三歲新娘》閱讀心得〉，兩位得獎者都就讀國中一年級，初次投稿台中文學獎即獲獎。此外，小說類第一名由林楷倫〈北疆沒有大紅色的魚〉奪下，作者以賣魚為職業，對魚的種類及東引漁村掌握到位，對比城市中的燈紅酒綠，顯現打漁人的生命困境與孤寂；而本屆增設的古典詩類別第一名得主為何維剛〈懷父四章〉，以優美動人的文字，懷念因疾病逝世的父親，情真意摯。