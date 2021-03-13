台中限定　相思木棧道童話森林

白色情人節，相傳是由日本甜點師傅利用蛋白及白色砂糖製作棉花糖，成為當時的超夯甜點更作為情人節回禮，流傳至今就改稱為「白色情人節」。如果還沒想好去哪走走，邀請情侶們可以相約走訪台中大坑風景區，多元特色景點絕對是戀人們的熱門旅遊首選，尤其是知名的大坑1號到5-1號登山步道，原始相思木棧道依著山稜線以及溪流交錯建造，讓許多人都慕名前來朝聖，大口呼吸芬多精放鬆身心靈，體驗大坑登山樂趣。

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中市府觀旅局長林筱淇表示，有台中後花園稱號的大坑風景區總共有12條登山步道，不同難易度可依照自身體能狀況選擇合適的步道攀爬，藉由登山一同共遊，在過程中讓感情加溫創造美好的回憶。3月是黃花風鈴木盛開綻放的花期，下山後不妨順遊台中市最美黃金公園的大坑廍子公園賞花，盛開滿滿金色花海充滿著浪漫偶像劇氛圍，不僅吸引許多網美及攝影師駐足，也是拍攝情侶照的絕佳景點。

林筱淇說，大坑風景區還有四座不同特色的景觀橋，其中最知名的大坑粉紅情人橋，設計師當時以玻璃橋面和光影的設計巧思，使得情人橋在夜晚時可藉由倒影和橋體本身形成了愛心形狀，讓來到這裡的遊客沉浸於其中。來到大坑除了可以品嚐榮獲米其林必比登的甕仔雞外，也有許多熱門美食及景觀餐廳，還有芋圓、仙草、虱目魚丸及炸粿等平價小吃，晚上逛逛知名的太原觀光夜市後，就近入住大坑溫泉會館泡好湯舒緩一天的疲勞。