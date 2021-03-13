南韓公務員爆集體炒地皮醜聞！住宅公社案發酵 再傳輕生
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-13 15:09:05
南韓公務高層，近日爆發國有土地住宅公社涉嫌炒作地皮案，藉公務之便謀取暴利的醜聞被揭露後，圖利團體接連有人走上絕路，至今已知有2人因此輕生。
綜合《韓聯社》、《中央日報》等南韓媒體報導，南韓土地住宅公社(LH)事件不斷發酵，因政府在首都圈分期興建新都市（新市鎮）的案子，傳出有公務員高層假借職務之便，在政府宣布公共住宅開發項目前，就先購入該區大量土地，再藉此申請國家賠償，隨著置產人的身份陸續被挖出，更發現有多名國會議員及其家人牽涉其中。報導指出，這些人以共同購買人的身份買入相關資產，再以遠高於購入價格的金額脫手，以選區在京畿道富川丁區的民主黨議員徐暎錫為例，他於2015年8月與朋友合資，在富川市古康洞購買了面積達265坪的土地，和旁邊約106坪的生活設施建築，收購時價格為2.42億韓元，但根據去年實際成交價進行財產申報的價格，則分別為1.3725億韓元(265坪)和2.3359億韓元(106坪含建築)，多了快1億韓元。由於南韓房價狂飆，政府為穩定住房供給、抑制房價的政策，竟被國有企業員工拿來圖利，讓南韓民眾高度不滿，南韓各界都有呼籲須嚴懲的聲浪，南韓總統文在寅4日也下達指示，要求徹查事件的來龍去脈；同時，南韓朝野議員也陸續向國會提交了加強監督和處罰的法案，要求將信息泄露的處罰對象範圍，擴大到現在或曾在相關機關及企業工作的人員等，並要求LH社長對全體員工及公司高層的住宅、土地交易情況，每年要進行1次定期調查並公開，如果把信息用於其他目的、提供或泄露給其他人，將被處以1年以上的有期徒刑，並被處以非法收入3~5倍的罰款，其投機所獲收益也將被沒收或追繳。 眼見事態持續擴大，除了南韓國土交通部長官卞彰欽12日引咎辭職以外，LH涉案公社也先後傳出有高層輕生的消息，曾任LH全羅北道本部長的A某，12日上午被發現倒在京畿道城南市盆唐的一個公寓花壇中，搶救無效身亡，A某於遺書中寫到，在全北擔任本部長期間做了不該做的事，為此深感痛苦，也對國民感到抱歉。在那之後，今天(13日)上午在京畿道坡州，亦有1名LH的50多歲的主管B輕生，生前曾以手機短訊向家人道別，據了解，目前有關案件雖然還沒查到B某頭上，但部分韓媒質疑他生前也曾與同事共同炒地，不排除也是因此選擇離世。
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