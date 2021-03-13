韓國打房打到租金上漲　學者看囤房稅意見兩極

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）政府暫緩「囤房稅」修法，避免像韓國打房打到租金上漲，有學者質疑國情不同，加稅未必轉嫁至租金，應立即推動修法；但另有學者認為，需求大於供給地區的租金就會轉嫁，應謹慎評估修法目的及作法。

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行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，「囤房稅」修法列為中長期打炒房措施，仍在研議中，暫緩推動。

暫緩主因除「囤房」定義困難、稽徵複雜度高，城鄉差距大難以訂定統一標準，促使囤房釋出有效性存疑外，政府參考韓國25輪打房經驗，發現加重持有稅對抑制房價及囤房效果不彰，但有可能造成囤房稅轉嫁由租屋族負擔現象。

房市專家、清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚認為，目前已做到「囤房稅」以差別稅率課徵、最高稅率3.6%的台北市，並未產生租金轉嫁情形；韓國是房價上漲到一定程度才打房，已經來不及，才導致打房無效，但歐、美國家提高持有稅，都對抑制囤房有效。

張金鶚指出，韓國租金制度獨步全球，租屋前一次要先繳清大筆租金，與台灣情況不同，不能類比。此外，房屋不論是繼承取得或是屬於鄉下房子，擁有多戶就應負擔更多稅，若房子稅基低，繳的稅也不會太高，不會有傷及無辜問題。

張金鶚建議，房地合一可能使大家不敢短期賣房，就變囤房，更因雙管齊下，兩邊一起修法，達到協助釋出空屋的效果；經統計，全台囤房戶數其實不多，修法打擊面應不大。

前財政部長、現任東吳大學法商講座教授張盛和認為，囤房稅是否造成租金轉嫁，主要與供需平衡有關，各地會有不同情形。

張盛和強調，討論「囤房稅」焦點應該拉回「修法到底是要解決什麼問題」，得先找出問題癥結點；目前問題在於利率太低，資金寬鬆，錢太多無處去，不是往股市就是往房市跑，因此「囤房稅」修法不一定能解決炒房問題，對抑制囤房效果也可能不大。

另名不具名學者也認為，租稅轉嫁為市場供需問題，加重「囤房稅」房東持有成本增加，在租屋需求大於供給地區，當地租屋供給有限，租房需求卻很大時，仍可能產生轉嫁效果；韓國租金制度雖與台灣不同，但也是「一次繳」及分期繳的概念，仍有轉嫁空間。

該名學者指出，韓國經驗還提供一個更好的借鏡，在25輪打房，不斷拉高多屋族持有稅、房屋交易稅後，仍未能抑制打房，韓國檢討後今年也轉向以增加供給來解決房價問題，如興建民間或公共租賃住宅等。

學者認為，這反映國家住宅政策問題若只想用課稅手段解決，恐難達效果，還會產生副作用；「囤房稅」要課到什麼程度，才會使多屋族想賣房，造成供給增加、房價下滑，強度很難拿捏。尤其近年資金寬鬆，恐更難靠近賣房臨界點，但重稅一下，可能先有租金轉嫁，不動產市場崩跌等疑慮，修法應更為謹慎，思考整體住宅政策。（編輯：黃瑞弘）1100313