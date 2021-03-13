爸爸變《怪物》　殺害女兒手法「超殘忍」

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雖然劇情刺激，但演員間的相處十分搞笑，一場2位主角對峙的橋段，申抓住呂的肩膀拉近自己、臉湊到對方耳邊講悄悄話，交鋒重頭戲卻因為臉靠太近，從鏡位上來看像極「吻戲」，喊卡後大家都忍不住大笑。拍攝時，因為兩人臉貼得太近，申河均調皮說：「是要親親嗎？原來是拍吻戲？」呂珍九緊張回應：「韓洙元（呂的角色名）應該會很憤怒大喊『你在幹什麼！』」工作人員則說：「這個電視劇真讓人捉摸不透，不是懸疑劇而是浪漫劇呢。」觀眾也開玩笑表示：「這劇也有第8集吻戲定律嗎？」意外讓該幕成為名場面。呂珍九首次飾演刑警，角色個性與他截然不同，他表示：「隨著我反覆解析角色，更確定韓洙元跟我幾乎沒有共同點，之前演出其他作品時，總能發現相似處，再把自己的個性投射進去，但這次則是徹底把自我分離後的演出！」他也因為該劇，體會到警察工作辛苦，表達敬佩之心。《怪物》每周六、日在friDay影音獨家播出。
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