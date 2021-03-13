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爸爸變《怪物》　殺害女兒手法「超殘忍」

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-13 22:00:00

▲劇中，呂珍九（右）跟申河均聯手抓殺人犯。（圖／friDay影音）
▲劇中，呂珍九（右）跟申河均聯手抓殺人犯。（圖／friDay影音）
韓劇《怪物》由呂珍九、申河均主演，飾演菁英警察的兩人，一起調查20年前尚未破案、如今再出現相同殺人手法的殺人案，他們違背法律與原則找尋犯人；在最新一集中，殺害姜敏貞的凶手露出真面目，竟是萬陽超市的老闆、受害人的父親姜振墨，他不僅殘忍勒斃女兒，更砍斷其十根指頭再棄屍，逃跑過程被呂、申逮住，發現案情與20年前的「斷指受害者們」一樣。
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▲▼呂珍九（上下圖右）跟申河均對峙戲碼，被誤會是「第8集吻戲定律」。（圖／friDay影音）
▲▼呂珍九（上下圖右）跟申河均對峙戲碼，被誤會是「第8集吻戲定律」。（圖／friDay影音）
▲▼呂珍九（上下圖右）跟申河均對峙戲碼，被誤會是「第8集吻戲定律」。（圖／friDay影音）
雖然劇情刺激，但演員間的相處十分搞笑，一場2位主角對峙的橋段，申抓住呂的肩膀拉近自己、臉湊到對方耳邊講悄悄話，交鋒重頭戲卻因為臉靠太近，從鏡位上來看像極「吻戲」，喊卡後大家都忍不住大笑。
拍攝時，因為兩人臉貼得太近，申河均調皮說：「是要親親嗎？原來是拍吻戲？」呂珍九緊張回應：「韓洙元（呂的角色名）應該會很憤怒大喊『你在幹什麼！』」工作人員則說：「這個電視劇真讓人捉摸不透，不是懸疑劇而是浪漫劇呢。」觀眾也開玩笑表示：「這劇也有第8集吻戲定律嗎？」意外讓該幕成為名場面。
呂珍九首次飾演刑警，角色個性與他截然不同，他表示：「隨著我反覆解析角色，更確定韓洙元跟我幾乎沒有共同點，之前演出其他作品時，總能發現相似處，再把自己的個性投射進去，但這次則是徹底把自我分離後的演出！」他也因為該劇，體會到警察工作辛苦，表達敬佩之心。《怪物》每周六、日在friDay影音獨家播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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