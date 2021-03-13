2022首都選戰藍綠佈局 吳思瑤一番話意外揚起煙硝
新頭殼newtalk
2021-03-13 18:01:37
2022年台北市長選戰，各黨潛在候選人備受矚目，綠營人士透露，這星期在一個藥師公會的春酒場合，被認為最有機會代表藍、綠兩黨參選的國民黨立委蔣萬安及衛福部長陳時中皆出席參與，民進黨立委吳思瑤席間的一番話，卻意外帶出選戰煙硝味，其中，民進黨台北市黨部主委吳怡農的表現也令人玩味。
綠營人士透露，日前一場春酒場合，吳思瑤與兩黨呼聲最高的蔣萬安、陳時中同桌，她首先向其他人表示，面對不理性的罷免「萊委」行動，希望大家能多多支持，「我還想跟蔣萬安一直當同事。」此話一出，同桌者解讀，除了吳想繼續當立委，其實也意味著希望蔣萬安沒選上市長、永遠當立委。不過據轉述，吳思瑤語畢，蔣也不甘示弱表示「好啊，那妳之後跟我來北市府服務」，吳再反擊說「不要啦，我去北市府的話，要跟阿中部長一起去」，陳時中對此則無回應。對此，吳思瑤今（13）日受訪還原當天的情況，她表示，當天很朋友都為她加油，會說留下跟蔣當同事，只是希望自己能挺過罷免，沒想到蔣會回「到市府找我」，當下有愣住，才想到說「到市府找陳時中」。吳思瑤說，民進黨未來台北市長候選人讓人期待，「可以看出蔣萬安急切爭取的企圖，我不能示弱，所以才說要找陳時中。」另外，當天出席的綠營人士也指出，雖然現在陳時中是綠營的熱門北市長人選，民進黨台北市黨部主委吳怡農則已表態不參選，但當天逐桌敬酒、打招呼最認真的竟然是吳怡農，而不是陳時中或蔣萬安，其表現引人注目。新聞來源為Newtalk 新頭殼