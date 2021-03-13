陳水扁廣播談抗煞秘辛 意外透露好友黃芳彥生前最後訊息
記者胡宥心／台北報導
2021-03-13 16:44:47｜2021-03-13 17:01:59
前總統陳水扁首度擔綱廣播主持的節目《有夢上水》從1月開播至今已2個月，節目播至第10集，這集他邀前三軍總醫院院長、軍醫局中將局長陳宏一，談起2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）秘辛。陳水扁因此回憶起今年一月底過世的好友、抗煞無名英雄黃芳彥，他透露黃最後給好友們的Line訊息是兩首與離別有關的歌曲，他感性表示：「我相信這不是他的告別。」
陳水扁說，黃芳彥過世前最後一次傳給好友的訊息是傳來兩首歌，一首是歌手施文彬的《再會啦心愛的無緣的人》，另一首歌是蘇格蘭詩歌《友誼地久天長》。他認為黃芳彥傳給好友這兩首歌的用意，並非告別，而是盛讚友情，他相信不論老友離開多久，仍會在他心中。除了回憶老友，陳水扁與陳宏一揭露當年和平醫院封院後秘辛。SARS爆發沒多久，4月24日和平醫院突然封院，醫護人員在窗邊作勢跳樓、高喊要回家等畫面傳遍國際。陳宏一透露，25日傍晚他接到時任國防部副部長林中斌電話，要他到國防部，稱有接到高層指示建議三軍總醫院當SARS專責醫院。陳宏一說，三總是醫療、教學研究中心，更是總統最後健康堡壘，不適合當專責醫院，他當時建議由有獨立大樓的空軍總醫院（現名為三軍總醫院松山分院，編號國軍第八○七總醫院）當專責醫院，如果有嚴重插管者才後送三總。陳宏一回憶，講完後林中斌帶他一起去行政院開應變會議，裡面坐了台灣六家大型醫學中心院長，時任行政院長游錫堃表明因為封院已經影響台灣國際形象，需要集思廣益。游話都沒說完，六位院長輪番砲轟台北市府的封院措施，罵一個多小時，游揆當時全程默默聆聽。「接著總統醫療小組召集人黃芳彥出現了，他只叫我出去，那時我心都涼了，難道（三總）真要當專責醫院了！」陳宏一說，他拒絕三總當專責醫院，認為空總更適合，黃芳彥也接受了，隨後他們一起回到會議中。「我從小讀三民主義，只有這時候背最熟！」陳宏一幽默表示，他開始闡述國家有難，國軍當勇往直前理念，最後才拋出空軍總醫院可當SARS專責醫院。「對面的院長們聽到眼睛都亮了，因為在場沒人敢提專責醫院四個字，只有我敢說。」陳宏一說，他們後續動作極快，空軍總醫院設置400至500床，各大醫院出人力、醫材、防護衣，衛生署出經費、更換設備，張羅醫護人員宿舍，不到一天就把抗煞專責醫院的動線、排氣系統整頓完畢。因為外面業者不敢接抗煞專責醫院洗衣訂單，最後院方自己買洗衣機、出動阿兵哥洗衣，才解決問題。後來一直等不到病人轉入，知道和平醫院那邊問題還沒解決，當晚黃芳彥帶著陳宏一到總統府，陳發現正在開國安應變會議，這也是陳宏一首度見到時任SARS專家會議小組召集人陳建仁。陳水扁補充，因為自己沒有醫療背景，一定要尊重專業，他下放權力給黃芳彥全權負責，黃到處奔走在第一線，「我那時常說，黃芳彥也是無名抗煞英雄！」為何召開國安應變會議？陳水扁說，因為封院是當時馬市長決定，能推翻市長決定只有總統，因此他4月26日晚間召開國安會議，會議一開就是6小時起跳，直到凌晨兩點才結束，得出一個結論，就是封院是錯誤決策，因此他下令36小時抗煞大作戰，救出和平醫院所有病患。陳水扁說，最早大家不清楚SARS是什麼，為此付出極大代價，這次新冠肺炎防治這麼徹底，都是之前抗SARS的寶貴經驗流傳下來。他坦言，和平醫院封院是對是錯，至今還是意見分歧，但黃芳彥身為他總統醫療小組召集人，提出建議，奔走第一線，是確確實實的抗SARS無名英雄。陳水扁透露一個小故事，當時黃芳彥擔心醫護人員害怕，不去專責醫院工作，他率先入住空軍總醫院專責醫院，同生共死，站上第一線，同生共死，甚至已經寫好遺書，如此的勇氣，令他至今難忘，他更希望歷史要給黃芳彥一個公道。