大林蒲遷村計畫書說明會　陳其邁：全力達成共識才遷村

為向大林蒲居民詳細說明計畫書內容及遷村方案，高雄市長陳其邁今(13)日主持說明會。

陳其邁表示，會全力溝通，直到大家都有共識，也一定會保障村民的財產權

，

居住權

，否則不會遷村，沒錢會向經濟部、行政院爭取，再不夠也會找總統。

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▲高雄市政府今天在大林蒲當地舉辦首場遷村計畫書說明會，不過在說明會還沒開始現場有部分民眾表達反對遷村，陳其邁也積極面對溝通。（圖／高市府提供）

× ▲高雄市政府今天在大林蒲當地舉辦首場遷村計畫書說明會，不過在說明會還沒開始現場有部分民眾表達反對遷村，陳其邁也積極面對溝通。（圖／高市府提供）

高雄市政府今（13）日上午10點於大林蒲當地舉辦首場遷村計畫書說明會，市長陳其邁、

經濟部長王美花

連袂出席，率領行政首長共同向居民解說計畫書內容，面對面針對

遷村土地、房屋補償、遷村土地面積不足的增購權益討論。

不過在說明會還沒開始現場就有民眾情緒相當激動，高聲大喊反對遷村。

今天的說明會首先由都發局長楊欽富簡報遷村計畫，強調遷村條件不比過去紅毛港遷村案及桃園區航空城的條件差，希望能圓滿協助居民遷村至生活環境更優質的地方。

楊欽富表示，大林蒲遷村總補償包含私有住商土地、私有非住商土地、地上物補償、法定補償及津貼，以及專案救濟及補貼五大項。其中，居民最關切的私有住商土地解決方案，創全國先例，採「一坪換一坪」方式專案協議價購，地主可依照自己的意願，選擇方案協議價購。

楊欽富也說，目前大林蒲當地一棟3樓加強磚造透天厝，以全新重建單價加上7%物價調整及25%拆遷獎勵金計算，每坪補償單價達91193元，未來還會跟隨物價指數調整，補償條件絕不比桃園航空城差。

陳其邁表示，他會做大家的靠山，預算不夠就找經濟部、經濟部不夠找行政院、行政院不夠就找總統」，目的就是做好遷村，用歡喜搬新家的心情來處理這件事，並承諾說明會要陪大家溝通到有共識為止。

針對居民疑問，陳其邁重申「蓋好再搬」、「一坪換一坪」、「蓋回原型屋」等原則，部分問題則會以個案處理，要為大家服務到好。至於空污賠償，他也說將向中央爭取，已與衛福部長陳時中聯絡，希望撥預算進行肺部健康調查等。

王美花表示，盼藉說明會讓大家了解遷村草案內容，並傾聽居民意見。她強調，陳其邁「用感情在做事情」，為遷村南北奔波爭取經費，讓安置居民能依法從優，經濟部會與市府密切配合，持續了解遷村相關進度。