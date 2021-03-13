飲水加硼砂不符殺人未遂？律師揭「案情關鍵」 網仍吵翻
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 17:15:54
嘉義市一位國中女生，因與班上女同學發生嫌隙，竟在對方水壺中加入硼砂，導致對方上吐下瀉、暴瘦8公斤。事情曝光後，受害同學家長氣得告上法院，但法官當庭認為案情不符合殺人未遂要件，讓受害同學家長憤憤不平，引發熱議。對此，林智群律師也評論了「案情關鍵」，解釋為何法院判斷不符殺人未遂。
林智群律師今（13）日在臉書發文表示，「硼砂事件法官認為不成立殺人未遂，很多人無法理解」。林智群隨後引用了報導中的案情細節，「知情的C女後來主動向校方告知此事，B女才知在不知情狀況下飲用硼砂水。A女稱，她只是惡作劇，硼砂水自己先喝過，當週共下藥3次．每次下藥數量約小拇指指甲的量，事後向B女及其母親道歉，得不到諒解」。林智群律師劃重點，指出「3大關鍵」：硼砂水自己先喝過、當週共下藥3次．每次下藥數量約小拇指指甲的量。林智群接著分析，「如果那個下藥的水，被告自己都會先喝過，你覺得他有沒有殺人犯意呢？一般人如果確信那個量會死人，他會自己先喝喝看嗎？」林智群認為，下藥的東西如果是氰化物、巴拉刈等致命毒物，那一定有殺人故意；但若有毒卻非一點點就會死人，就得再看劑量。林智群強調，「如果3次的量加起來不會致死，全部喝完也不會死人，那就很難說有殺人犯意」。林智群最後也呼籲，「有時候我們指責法院判斷不對，也許是我們不知道法官看到什麼資料跟資訊」。不過文章底下還是有許多網友質疑，「應該是先喝喝看有沒有味道，怕被B女發現吧」、「怎麼證明她喝過？」、「律師教小孩要這樣說才能閃過殺人未遂？」，林智群也回覆留言表示，「你這麼聰明想得到，法官就想不到？」更感慨「討論法律案子，學習一下法律概念不是很好嗎？什麼都不去思考，只看結果自己不滿意就直接排斥，說律師在教壞小孩，這樣的態度並不成熟」。（編輯：倪浩軒）