首次梨山地景藝術節 參山處推「山間遊蹤」遊程
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-13 17:09:58
春遊梨山欣賞盛開的櫻花、紫藤花外，交通部觀光局參山國家風景區管理處首次在梨山舉辦的地景藝術節「山間遊蹤」，今(13)日正式開幕，可以欣賞到林春節等4位臺灣創作藝術家與張義建等3位部落工藝師共同創作，融合在地梨山特色及部落文化創作的4件地景藝術作品。另外參山處也推出2條藝術節限定遊程「跟著泰雅獵人的步伐探索山林」及「梨山不離山尋訪山谷裡的泰雅秘境」2天1夜藝術遊程小旅行各4梯次。
梨山地景藝術節今在梨山賓館前廣場舉辦開幕活動，現場安排梨山國中小學生帶來歌舞表演、部落耆老以傳統族語為活動祈福，由創作藝術家林春節、成若涵、詹韋儒與參山處代理處長曹忠猷、原民會泰雅族委員林國雄、梨山賓館副總林閔政等在地部落代表50餘人共同揭開序幕。現場除了介紹分別設置於梨山文物陳列館、櫻緣丘、梨山觀景台及楓之谷四件地景藝術作品，同時正式對外公開4件「部落隱藏作品」邀請大家來尋寶。參山處代理處長曹忠猷致詞表示，今年梨山地區首度展出地景藝術節，邀集藝術家駐地創作、設置作品並與當地居民合作共創作品，打造越在地、越國際的藝術文化平台。多元的裝置藝術、人文美學與在地體驗等豐富活動，將成為梨山觀光新亮點，同時也推出藝術節限定小旅行，除結合在地達人導覽解說、共創藝術品diy體驗、探尋隱藏部落的隱藏版作品外，還可以體驗在地泰雅部落生活與文化。 參山處指出，策展單位以「山間遊蹤」為主題，以梨山豐富自然景觀和獨特部落風情為創作靈感，帶來精彩裝置作品。包括在地泰雅資深藝術家林春節作品為「魚‧筌滿滿」，以「櫻花鉤吻鮭逆流而上進入魚筌」為概念，將魚筌的型態比喻成時光廊道，讓民眾可以穿梭廊道，瞭解櫻花鉤吻鮭與泰雅環保生態的策展故事。在地部落織女藝術家詹韋儒作品為「部落的水精靈」，以「苦花魚洄游」為概念，象徵青年返鄉；知名紙雕藝術家成若涵作品為「刻下，海拔1956」，透過大地、山脈及天空為畫布，以紙雕形式轉換金屬，結合新佳陽部落張義建、張聰明、林鳳美3位工藝師的泰雅弓箭編及長老技藝，轉譯梨山小朋友日常所見的梨山地貌，呈現梨山地景藝術美學。另外，台北設計獎首獎藝術家陳普作品為「文化青苔」，以最基本的木質角材一片片構築象徵松茂岩壁的藝術裝置，代表了山頭上特殊的文化及建設是由眾人集合點滴之力共同創建。參山處特別與梨山部落、松茂部落、新佳陽部落與環山部落合作，推出2條地景藝術節限定遊程「跟著泰雅獵人的步伐探索山林」及「梨山不離山尋訪山谷裡的泰雅秘境」兩天一夜藝術遊程小旅行各4梯次，將於3月25、26日、4月15、16日、4月22、23日、5月6、7日出發，讓民眾報名參加。行程除了在地達人導覽解說、共創藝術品diy體驗、探尋隱藏部落的隱藏版作品外，還可以體驗在地泰雅部落生活與文化，入住當地泰雅族家庭，享用原民風味餐，聽部落說自己泰雅祖先翻山越嶺的故事，和部落裡的族人們一同編織、尋訪獵徑，學習與大自然共生互利的生存哲學，讓旅行不再只是拍照打卡，而是真實走入體驗這塊土地上泰雅族人的生活。