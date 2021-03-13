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李友廷遭扯感情風波　魏如萱曝他自虧「有晦氣」

記者吳雨婕/台北報導

2021-03-13 19:35:58｜2021-03-13 19:40:35

魏如萱透露李友廷近況。（圖／記者葉政勳攝, 2021.03.13）
▲魏如萱透露李友廷近況。（圖／記者葉政勳攝, 2021.03.13）
「第16屆 KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮」今（13）日首次於台北流行音樂中心登場，其中屬於華研旗下的藝人閻奕格、李友廷都是表演嘉賓，其中李友廷更是身陷感情風波，對此閻奕格，以及與李友廷合作過的魏如萱都在受訪時談到李友廷近況。
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李友廷日前遭歌手謝震廷在社群媒體上直指害樂團「薄荷琴酒」女主唱輕生，雖然已透過經紀公司華研國際發出聲明駁斥此事，但事件依舊鬧得沸沸揚揚，而閻奕格受訪時，透露李友廷近況，「我有傳訊息給他，滿滿的正能量，昨天彩排有遇到他。」並表示，有跟李友廷說，需要什麼都可以跟她說，也提到前一晚彩排時，他很專心在表演上。
▲閻奕格談同門師兄李友廷近況。（圖／記者葉政勳攝,
▲閻奕格談同門師兄李友廷近況。（圖／記者葉政勳攝, 2021.03.13）
魏如萱則是透露，剛剛在髮廊有遇到李友廷，一見面她就對他說：「你怎麼那麼衰？」接著笑說她有把休息室號碼告訴他，要是有空可以來聊聊天。魏如萱也提到，李友廷有跟她說「我有晦氣不要靠近我」。
▲魏如萱透露李友廷近況。（圖／記者葉政勳攝,
▲魏如萱透露李友廷自嘲「帶晦氣」。（圖／記者葉政勳攝, 2021.03.13）
▲李友廷曾經為了喜歡的女生苦練吉他。
▲李友廷日前遭謝震廷在臉書開罵。 （圖／華研國際提供）
 
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