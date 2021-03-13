李友廷遭扯感情風波 魏如萱曝他自虧「有晦氣」
記者吳雨婕/台北報導
2021-03-13 19:35:58｜2021-03-13 19:40:35
「第16屆 KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮」今（13）日首次於台北流行音樂中心登場，其中屬於華研旗下的藝人閻奕格、李友廷都是表演嘉賓，其中李友廷更是身陷感情風波，對此閻奕格，以及與李友廷合作過的魏如萱都在受訪時談到李友廷近況。
李友廷日前遭歌手謝震廷在社群媒體上直指害樂團「薄荷琴酒」女主唱輕生，雖然已透過經紀公司華研國際發出聲明駁斥此事，但事件依舊鬧得沸沸揚揚，而閻奕格受訪時，透露李友廷近況，「我有傳訊息給他，滿滿的正能量，昨天彩排有遇到他。」並表示，有跟李友廷說，需要什麼都可以跟她說，也提到前一晚彩排時，他很專心在表演上。魏如萱則是透露，剛剛在髮廊有遇到李友廷，一見面她就對他說：「你怎麼那麼衰？」接著笑說她有把休息室號碼告訴他，要是有空可以來聊聊天。魏如萱也提到，李友廷有跟她說「我有晦氣不要靠近我」。
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