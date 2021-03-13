李友廷遭扯感情風波　魏如萱曝他自虧「有晦氣」

「第16屆

KKBOX

音樂風雲榜頒獎典禮」今（13）日首次於台北流行音樂中心登場，其中屬於華研旗下的藝人閻奕格、李友廷都是表演嘉賓，其中李友廷更是身陷感情風波，對此閻奕格，以及與李友廷合作過的魏如萱都在受訪時談到李友廷近況。

我是廣告 請繼續往下閱讀

李友廷日前遭歌手謝震廷在社群媒體上直指害樂團「薄荷琴酒」女主唱輕生，雖然已透過經紀公司華研國際發出聲明駁斥此事，但事件依舊鬧得沸沸揚揚，而閻奕格受訪時，透露李友廷近況，「我有傳訊息給他，滿滿的正能量，昨天彩排有遇到他。」並表示，有跟李友廷說，需要什麼都可以跟她說，也提到前一晚彩排時，他很專心在表演上。

▲閻奕格談同門師兄李友廷近況。（圖／記者葉政勳攝, 2021.03.13）

魏如萱則是透露，

▲魏如萱透露李友廷自嘲「帶晦氣」。（圖／記者葉政勳攝, 2021.03.13）