NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

復刻昭和10年「港祭」　2021哈瑪星濱線祭熱鬧登場

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-13 20:03:07

「2021哈瑪星濱線祭」今日登場，鼓山地嶽殿吉勝堂八家將現場展演陣法「四星」及「八卦」，為開幕儀式掀起熱潮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.13）
▲「2021哈瑪星濱線祭」今日登場，鼓山地嶽殿吉勝堂八家將現場展演陣法「四星」及「八卦」，為開幕儀式掀起熱潮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.13）
「2021哈瑪星濱線祭」今（13）日在鼓山代天宮及棧貳庫KW2路側廣場熱鬧登場，踩街遊行的27支隊伍從哈瑪星代天宮浩浩蕩蕩出發，復刻1935年的「港祭」風華，讓民眾也能在現代的濱線祭一窺當年風貌，高雄市政府副秘書長張家興也和到場的貴賓一同「擲吉」，撒出麻糬、糖果讓民眾撿拾，有賺大錢的寓意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「2021哈瑪星濱線祭」復刻1935年的「港祭」風華，高雄市副秘書長張家興表示，民眾能在現代的濱線祭一窺當年風貌，與高雄城市的發展歷程。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.13）
▲「2021哈瑪星濱線祭」復刻1935年的「港祭」風華，高雄市副秘書長張家興表示，民眾能在現代的濱線祭一窺當年風貌，與高雄城市的發展歷程。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.13）
「哈瑪星濱線祭」源自日治時代昭和10年（1935年）舉辦的「港祭」，今年的濱線祭以向中山大學商借的百年復刻舢舨船作為福船，呼應高雄百年的紀念，讓整個哈瑪星地區動起來；高雄市副秘書長張家興則指出，濱線祭所在的位置，一邊是高雄港，另一邊是鐵路，因此讓這裡成為當時高雄發展最早的核心地區，百年的鐵道園區和現代更便利的輕軌運輸系統，可一窺高雄城市發展的歷程。
▲今年的濱線祭以向中山大學商借的百年復刻舢舨船作為福船，呼應高雄百年的紀念。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.13）
▲今年的濱線祭以向中山大學商借的百年復刻舢舨船作為福船，呼應高雄百年的紀念。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.13）
今年的濱線祭，踩街遊行除了有百年復刻版舢舨船的風華，更有復古貴婦、鬼滅之刃、cosplay、農村婦女裝扮、面具藝術、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將等隊伍，一路走到棧貳庫KW2路側廣場，鼓山地嶽殿吉勝堂八家將更現場展演陣法「四星」及「八卦」，為開幕儀式掀起熱潮！。
現場還有與鼓山區締結友好城市的日本國富山縣冰見市提供精美宣傳紀念品，給台灣民眾一份特別的祝福，吸引現場人潮大排長龍；主辦單位指出，代天宮為配合此次活動，也推出有填寫「祈福卡」和拍照打卡抽祈福小物的活動，民眾參與十分踴躍，3月14日現場仍有港灣文創市集、沙畫體驗，以及現場拍照打卡提供「濱線祭限量不鏽鋼紀念鐵路便當盒」宣導品和棧貳庫獨家優惠酷碰券的活動，闖關遊戲過關也可獲得哈瑪星濱線祭限量紀念版精美鑰匙圈。
▲「2021哈瑪星濱線祭」熱鬧登場。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.13）
▲「2021哈瑪星濱線祭」熱鬧登場。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.13）
關鍵字

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.35%88.65%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
70.83%29.17%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.43%94.57%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀