復刻昭和10年「港祭」　2021哈瑪星濱線祭熱鬧登場

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「哈瑪星濱線祭」源自日治時代昭和10年（1935年）舉辦的「港祭」，今年的濱線祭以向中山大學商借的百年復刻舢舨船作為福船，呼應高雄百年的紀念，讓整個哈瑪星地區動起來；高雄市副秘書長張家興則指出，濱線祭所在的位置，一邊是高雄港，另一邊是鐵路，因此讓這裡成為當時高雄發展最早的核心地區，百年的鐵道園區和現代更便利的輕軌運輸系統，可一窺高雄城市發展的歷程。
今年的濱線祭，踩街遊行除了有百年復刻版舢舨船的風華，更有復古貴婦、鬼滅之刃、cosplay、農村婦女裝扮、面具藝術、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將等隊伍，一路走到棧貳庫KW2路側廣場，鼓山地嶽殿吉勝堂八家將更現場展演陣法「四星」及「八卦」，為開幕儀式掀起熱潮！。現場還有與鼓山區締結友好城市的日本國富山縣冰見市提供精美宣傳紀念品，給台灣民眾一份特別的祝福，吸引現場人潮大排長龍；主辦單位指出，代天宮為配合此次活動，也推出有填寫「祈福卡」和拍照打卡抽祈福小物的活動，民眾參與十分踴躍，3月14日現場仍有港灣文創市集、沙畫體驗，以及現場拍照打卡提供「濱線祭限量不鏽鋼紀念鐵路便當盒」宣導品和棧貳庫獨家優惠酷碰券的活動，闖關遊戲過關也可獲得哈瑪星濱線祭限量紀念版精美鑰匙圈。