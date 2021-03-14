NBA／左膝受傷虛驚一場 Embiid預計將休養2到3周
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-14 07:49:18
根據《ESPN》記者Ramona Shelburne報導，費城76人當家球星Joel Embiid的核磁共振檢查結果顯示，他左膝沒有結構性損傷，但骨頭有些瘀傷，預計要休養2-3周。
Embiid今年賽季打出MVP等級的表現，也是76人得以在東區暫居領先的關鍵因素，他本季場均29.9分、11.5籃板、3.3助攻、1.4阻攻和1.2抄截，攻防都相當全面。但昨天在和巫師比賽的第3節中，Embiid完成一次灌籃後，在落地過程中傷到了左腳，他隨後痛苦倒地，並且按著自己的左膝蓋，接著就在工作人員陪伴下回到了更衣室。Embiid在剛進聯盟時就受到傷病困擾，身體有些「玻璃」屬性，對他來說最大的敵人就是保持健康。所幸在這次檢查過後，76人球團確認Embiid的前十字韌帶和半月板都沒事，只是骨頭瘀傷。這對76人和Embiid本人來說，無疑是鬆了一口氣，因為至少他在例行賽結束前還有希望回歸。根據《 The Athletic》記者Shams Charania的報導，他可能缺席2-3周的時間。76人在2001年時，Allen Iverson和Dikembe Mutombo分別拿下了MVP和DPOY(年度最佳防守球員)獎，本季Embiid和Ben Simmons本來也有望再度做到前輩做到過的事，但Embiid的傷勢卻讓此看起來有了許多不確定性。