東北季風影響北台灣稍涼 明起回溫東半部有雨
記者陳致宇／台北報導
2021-03-14 08:22:01｜2021-03-14 08:22:04
受到東北季風影響，今（14）日北部及東北部天氣較涼，東半部地區有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；到了明日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。
氣象局表示，今日仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；預測北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東高溫則約24至28度，而中部以北及宜蘭低溫約15至17度，其他地區低溫18至20度；天氣方面，迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，不過新竹以南的山區有零星短暫雨的機率。氣象局預估，周一至周五東北季風減弱，北台灣氣溫逐漸回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部為晴到多雲；到了周六東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。根據環保署空氣品質預報資訊，今日北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏清晨及夜間擴散條件較差，局部地區短時間可能達紅色警示等級。