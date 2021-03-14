NBA／組雙塔？灰狼傳想要老鷹中鋒 讓他和Towns搭檔
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-14 10:04:00
明尼蘇達灰狼隊目前戰績聯盟最差，但他們仍然有可能在交易截止日前成為買主，根據《NBC》體育記者Kurt Helin報導，他們對於亞特蘭大老鷹隊中鋒John Collins很感興趣。
作為聯盟中的萬年爛隊，灰狼在「狼王」Kevin Garnett離開後，常年天賦滿滿、但卻未曾兌現過，他們將Karl-Anthony Towns視為是重建核心，但這位明星中鋒還沒證明自己能帶隊打進季後賽。Towns過去和Andrew Wiggins、現在和D'Angelo Russell搭檔，但他和兩人都沒打出外界期待的化學效應，所以現在灰狼高層似乎改變了想法，他們打算找一名長人來做為他的新夥伴。ESPN記者Jackie MacMullan在知名媒體人Bill Simmons的播客節目中表示，灰狼想要Collins，他們喜歡將前者和Towns搭檔的想法。「灰狼會拿什麼當作籌碼換Collins，這我真的不知道。但他們真的想要他，而且也有其他球隊在參與競爭。」本季被看好能起飛的老鷹，目前戰績也是差強人意，他們在明星賽前炒掉主帥Lloyd Pierce，但Trae Young和Collins之間的矛盾依然存在，而且他們已經有Clint Capela了，這可能是亞特蘭大將其擺上貨架的原因。然而老鷹沒有一定得賣掉Collins，更何況這位23歲的206公分長人未來潛力很被看好，灰狼要交易來他，得拿出能打動對方的籌碼。Helin認為，Anthony Edwards是可能的人選。