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30歲年輕人存款多少才正常？網揭「1關鍵」：達到就及格

編輯中心/綜合報導

2021-03-14 10:11:49

儲蓄
▲有網友在PTT提問「一般30歲左右的年輕人存款要多少才及格？」結果其他網友紛紛點出「1關鍵」。（示意圖／取自pixabay）
人家都說「三十而立」，30歲到底需背負多少壓力？而在30歲這個人生分水嶺，不少人都會檢視一下自己是否已達成設定的目標，其中，又以結婚生子、買房最常被拿出來討論。近日就有網友好奇提問「一般30歲左右的年輕人存款要多少才及格？」對此，其他網友紛紛點出「1關鍵」，認為有達到就算及格。
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原PO在PTT八卦板發文詢問大家「非富二代、不靠爸，也沒有財產可繼承，如果要稍稍有買房、生子的幻想，一般30歲左右的年輕人存款要多少才及格？」他也透露，自己偷看一下網銀，「怎麼好像連一台代理C300的錢都沒存到...」於是便好奇「正常要有多少？」
▲網友在PTT討論「一般30歲左右的年輕人存款要多少才及格？」（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT討論「一般30歲左右的年輕人存款要多少才及格？」（圖／翻攝自PTT）
問題一出，網友隨即議論紛紛「我三十的時候應該沒有20，但房車錢都不缺」、「我希望能看到存簿上有7位數...」「一間房買下去才是成就」、「不是科技業相關，人數最多的中小企業就職者有100上下應該是正常吧」、「剛買房剩沒多少存款，怕」、「現金應該要有100萬吧，認真回，是自己存，不含家裡給的及格金額」、「沒有標準，你夠用就好」。
另還有人點出1關鍵，認為只要「0負債」就算及格，「講真的，30沒負債都是及格，除了有房貸」、「看學校、學歷、類組跟科系，就以PR50的台灣30歲年輕人來說，這時學貸應該還完了，不靠父母且存款有個10萬就差不多了，所以及格（PR60）差不多存款有個15~20萬，沒欠債就是了」。（編輯：許苡晴）
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