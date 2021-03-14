NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

未來太陽變熱導致地球脫氧　NASA：微生物再次佔領世界

國際中心林孝萱 /綜合報導

2021-03-14 10:04:50

地球/示意圖
▲美國太空總署（NASA）的研究指出，地球上的氧氣不可能永遠像現在一樣，對人類在外太空尋找「第二個家」有重要啟示。（圖／翻攝自 Pixabay）
美國太空總署（NASA）與喬治亞理工學院、日本東邦大學研究團隊在《自然地球科學》（Nature Geoscience）雜誌上發表研究，透過實驗模型推測太陽的生命週期接下來將越來越熱，讓地球的二氧化碳分解消失，導致植物死亡、氧氣逐漸消失，最後地球上的生命只剩下微生物。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，這項研究是NASA「NexSS」計畫的一部份，主要研究目的是研究探索在其他星球居住的可能性。
研究團隊預測10億年後，因為太陽溫度升高，導致地球大氣層的氧氣消失，導致大部分的生物死亡，只剩下微生物與厭氧菌。10億年聽起來很遙遠，但科學家的研究模型顯示，大氣層的變化會迅速發生，這代表宜居星球的大氣氧氣含量不可能永久保持，對人類探索宇宙、尋找「第二個家」的努力有重要啟示。
目前地球的大氣層由78%的氮氣、21%的氧氣、0.9%的氬氣和0.1%的其他氣體組成。但在地球行程至今已46億年，在起初的20億年期間，地球大氣層並沒有這麼多氧氣，是藍綠菌出現後行光合作用才逐漸出現氧氣。接著，過去24億年地球經歷「大氧化」（Great Oxidation Event），大氣層中的氣體比例才逐漸形成現在的模樣。
日本東邦大學生命環境科學教授尾﨑和海（Ozaki Kazumi）領導的研究團隊指，隨著太陽生命週期繼續，恆星將開始衰老、溫度升高。炙熱的太陽導致地球大氣層變暖、二氧化碳分解後，因為甲烷濃度升高，地球會繼續升溫、二氧化碳不斷減少，直到濃度水平將低至危及植物的生命。
研究人員表示，植物藉由吸入二氧化碳，透過光合作用產生葡萄糖等能量儲存，過程中也產生各種生物所需的氧氣。植物因為缺乏二氧化碳而死亡後，臭氧層、大氣中的氧氣逐漸消失，少了臭氧層的保護，紫外線將直接威脅水生、陸生生物。
科學家指，地球脫氧雖然還有10億年，但脫氧一旦發生將在1萬年內完成，喬治亞理工學院學者雷因哈德（Christopher T. Reinhard）解釋道，屆時氧氣將下降至現在的100萬分之一，同時，大氣中的甲烷也將上升至今日的1萬倍以上。
雷因哈德表示，到時候隱藏在黑暗中的厭氧菌和原始細菌，因為這些古老的生物誕生於地球還沒有大量氧氣的時期，能夠適應缺氧的環境，牠們將再一次佔領地球。
關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
12.55%87.45%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
72.53%27.47%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.15%94.85%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀