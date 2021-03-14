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10分鐘「多人運動」片曝光！羅志祥親揭背後真相

娛樂中心/綜合報導

2021-03-14 10:09:55｜2021-03-14 10:12:12

▲羅志祥多人運動片曝光，親揭背後真相。（圖／ 羅志祥IG）
▲羅志祥多人運動片曝光，親揭背後真相。（圖／ 羅志祥IG）
羅志祥去年遭舊愛周揚青踢爆私下荒淫的生活，指控他曾參與多次「多人運動」，形象、事業毀於一旦。事件延燒好一陣子，羅志祥近來積極經營社群、拍攝Youtube影片，創立的 「SHOW TV」頻道也有5萬訂閱，昨（13）日他上傳了一支多人運動的影片自嘲，同時親自說明拍攝目的。
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羅志祥曬出一支「減肥不要嘴巴說，小豬教你怎麼瘦」的影片，只見羅志祥披著頭巾，身穿整套黑色運動裝跳有氧減肥操，大聲喊出口號，看起來相當有活力，後方還有4名穿著粉色背心的好友賣力陪跳，羅志祥也不忘監督未跟上的好友，場面歡樂又有趣。羅志祥在文中寫下：「想瘦跟我一起動，跟著羅老師做，不只讓你瘦下來，還讓你保持完美的體態。」透露自己在過年期間放肆大吃，看見體重到達人生高峰後，才下定決心減肥。 
羅志祥的影片曝光後，成功掀起網友們討論：「支持搞笑的主任」、「還是維持一貫的認真，自我要求高，阿祥會成功是有原因的」、「這就是我最熟悉的羅志祥」、「邊看邊笑，請問可以報名參加羅教練的有氧運動課程嗎」，也有人直呼終於看到羅志祥發自內心的笑容。（編輯：侯家瑜） 
▲羅志祥（中）賣力跳減肥操。（圖／
▲羅志祥（中）賣力跳減肥操。（圖／ 羅志祥SHOW TV Youtube）
▲小豬與周揚青親暱合影。（圖／羅志祥臉書）
▲羅志祥（右）去年遭舊愛周揚青（左）踢爆私下荒淫的生活。（圖／羅志祥臉書）
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