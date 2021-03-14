NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／黃蜂主場火力放送　單節命中11顆三分球平聯盟紀錄

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-14 11:03:13

「球三弟」LaMelo Ball
▲「球三弟」LaMelo Ball天賦被外界所看好。（圖／美聯社／達志影像）
夏洛特黃蜂今(14)日在主場外線手感絕佳，在首節團隊就投進了11顆三分球，追平NBA紀錄，單節以44:24痛擊對手，最終也以114:104擊敗多倫多暴龍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃蜂今年在探花「三球」LaMelo Ball的帶領下，建立起了團隊化學效應，加上Terry Rozier和Gordon Hayward兩位出色得分手也打出該有的表現，目前球隊戰績18勝18敗，在東區排第7，有望在這一季重返季後賽行列。
此役首節，Ball、Rozier和D.Graham都投進了3顆三分球，團隊11記三分球，也打破了聯盟單節命中三分球的紀錄，並且在該節終了時就獲得了20分的領先。
暴龍今天主力先發球員中有3人沒上，包括主將Pascal Siakam、得分後衛Fred VanVleet，以及前鋒OG Anunoby，僅主控Kyle Lowry和替補砍將Norman Powell有打，輸球不讓人意外。
Ball今天飆進6顆三分球，拿到23分、9籃板、6助攻，Rozier投進4顆，得到17分，Graham投進5顆，得到17分，替補後衛M.Monk斬獲16分，Hayward得到9分、7籃板、5助攻。
關鍵字

NOW民調中心

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
12.55%87.45%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
72.53%27.47%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.15%94.85%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀