NBA／黃蜂主場火力放送 單節命中11顆三分球平聯盟紀錄
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-14 11:03:13
夏洛特黃蜂今(14)日在主場外線手感絕佳，在首節團隊就投進了11顆三分球，追平NBA紀錄，單節以44:24痛擊對手，最終也以114:104擊敗多倫多暴龍。
黃蜂今年在探花「三球」LaMelo Ball的帶領下，建立起了團隊化學效應，加上Terry Rozier和Gordon Hayward兩位出色得分手也打出該有的表現，目前球隊戰績18勝18敗，在東區排第7，有望在這一季重返季後賽行列。此役首節，Ball、Rozier和D.Graham都投進了3顆三分球，團隊11記三分球，也打破了聯盟單節命中三分球的紀錄，並且在該節終了時就獲得了20分的領先。暴龍今天主力先發球員中有3人沒上，包括主將Pascal Siakam、得分後衛Fred VanVleet，以及前鋒OG Anunoby，僅主控Kyle Lowry和替補砍將Norman Powell有打，輸球不讓人意外。Ball今天飆進6顆三分球，拿到23分、9籃板、6助攻，Rozier投進4顆，得到17分，Graham投進5顆，得到17分，替補後衛M.Monk斬獲16分，Hayward得到9分、7籃板、5助攻。