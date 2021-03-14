川普突擊「救援中國狗狗」募款會 透露媳婦將競選參議員
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-14 10:39:02｜2021-03-14 10:59:23
美國前總統川普（Donald Trump）卸任之後少有出席活動，當地時間週五（12）他驚喜現身一場慈善募款活動，除了在演講中自稱是「愛犬人士」還提到二媳婦蘿拉（Lara Trump）2022年要競選參議員，接替表明不再連任的參議員布爾（Richard Burr）。
美國媒體報導，川普週五在佛羅里達州出席一場「救援大狗牧場」（Big Dog Ranch Rescue）組織的慈善活動，他穿著白色上衣，頭戴印有「讓美國再次偉大」（MAGA）的紅色帽子。報導指，活動主辦者西蒙斯（Lauree Simmons）希望募集50萬美元拯救中國肉場中的狗狗，川普在演說中說道「（西蒙斯）你做的事情真的很重要、很棒。我100%支持你，你曾經多次到白宮、總統辦公室討論幫助、救援狗狗的工作。」左派媒體《哈芬登郵報》（HuffPost）報導指，事實上，「救援大狗牧場」與川普家族的關係匪淺，過去7年「救援大狗牧場」在川普所擁有的物業上至少花費190萬美元，又在本週末於川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）上斥資22.5萬美元。川普次子艾瑞克（Eric Trump）的妻子蘿拉，還在2018被列為「救援大狗牧場」的慈善活動主席。川普在演說中特別感謝蘿拉，說道「聽說（蘿拉）妳正在競選參議員」。美國媒體近日報導，蘿拉傳出有意取代共和黨籍人布爾（Richard Burr）北卡羅萊納州議員的位置。布爾早前宣佈即將退休，同時在1月份針對川普的彈劾投票中，他投下了「有罪」而被一些共和黨支持者譴責。