後疫情時代傳統醫學受重視 蔡英文：是台灣的機會
記者劉育辰／台北報導
2021-03-14 10:50:45｜2021-03-14 10:56:06
總統蔡英文今（14）日上午出席「第91屆國醫節慶祝大會」致詞時，除了肯定中醫藥界對台灣的貢獻外，也期許中西醫結合治療的模式，能在臨床上持續發展、精進，造福更多病患。展望後疫情時代，包括中醫在內，全球的傳統醫學都會更加受到重視，這是蔡英文強調：「這是台灣的機會，也是我們自信心所在。」
蔡英文在「第91屆國醫節慶祝大會」致詞時表示，中醫藥界朋友對台灣的貢獻有目共睹。尤其是去年疫情爆發以來，中醫藥界就積極發展「中西醫合作治療模式」，受到國內外的關注。像是衛福部中醫藥研究所和醫界合作研發出的「台灣清冠一號」中藥配方，在台灣藥廠獲得授權製造後，在歐美國家熱銷，讓世界看見台灣。蔡英文說，台灣之所以能有這麼優異的成果，都要歸功於中醫藥界長年努力，累積出深厚的研究、研發能量。同時，在中醫師公會全聯會的協助下，台灣實施的中醫、西醫雙軌並行照護體系，也逐漸發展成熟。蔡英文也提到，《中醫藥發展法》已經上路，行政院更核定了5年期的「中醫優質發展計畫」，要持續落實中醫師訓練、精準醫學模式的發展、照護資源的佈建等工作，並強調政府會與中醫藥界一起努力，讓中醫藥的發展持續走向新的里程碑。蔡英文指出，近年全民健保陸續把中醫治療項目納入給付試辦計畫，包括癌症、孕產照護、兒童過敏性鼻炎，還有慢性腎臟病等等。另外，住院病患輔助醫療計畫，今年也增加了呼吸困難病人。她很期待，中西醫結合治療的模式，能在臨床上持續發展、精進，造福更多病患。另外，在中藥品質管理方面，包括中藥材的邊境查驗制度、檢驗標準、製造品質，以及「台灣中藥典」的編修等，積極接軌國際標準；從產業競爭力的角度來看，台灣的中藥研發製造、中醫醫療管理、中西醫整合經驗輸出，都具有開拓國際商機，尤其是爭取新南向市場的機會。蔡英文表示，展望後疫情時代，包括中醫在內，全球的傳統醫學，都會更加受到重視。「這是台灣的機會，也是我們的自信心所在」也請擔任國策顧問的柯富揚能持續傳達中醫藥界的建議，除了跟行政部門溝通，也多跟立法院溝通，讓政府的法規、政策能夠越來越完善，一起把握住國內外醫療照護發展的新需求。